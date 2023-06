Moni suuntaa lomalla EU:n ulkopuolelle: Tämä tulisi muistaa korttimaksamisessa

Kesälomien alkaessa moni suuntaa kohti lentokenttää ja matkakohteeksi on valikoitunut maa, jossa on jokin muu valuutta käytössä kuin euro. Matkustaessa kannattaa muistaa, että korttimaksamisesta saattaa koitua arvaamattomia kuluja.

Turisteille tarjotaan palveluita joka lähtöön. Todellisena tarkoituksena on kuitenkin saada matkailija kuluttamaan enemmän rahaa.

Eri maan valuutoilla pelattaessa, aina ei vaihtokurssi kuitenkaan pysy mielessä. Etenkin maissa, joissa valuutan arvo suhteessa euroon on heikompi, päässälaskutoimitus saattaa olla ravintolaillalista maksaessa vaikea toteuttaa. Maksupäätteen tullessa eteen, on laitteen tarjoama ”maksa omassa valuutassa”-toiminto.

Kauppias saattaa kuitenkin veloittaa kortilta merkittävän valuutanvaihtomaksun. Osuuspankki neuvoo asiakkaitaan muistamaan, että maksu kannattaa aina tehdä paikallisessa valuutassa. Näin välttyy helpoiten ylimääräisiltä maksuilta. Kortilla maksaessa, vaihtokurssi on aina edullisempi kuin valuutanvaihtopisteiden käyttämä kurssi.

CNN kertoo, että pahimmassa tapauksessa valuutanvaihtokustannukset ovat olleet yli kaksinkertaiset pankin tarjoamiin vaihtoehtoihin nähden. Moni kuluttaja kuitenkin valitsee itselleen tutun valuuttavaihtoehdon helppouden nimissä.

EU pyrkii lisäämään korttimaksuihin liittyvää läpinäkyvyyttä ja suitsemaan korttimaksujen kustannuksia. Uusimmilla säädöksillä pyritään lisäämään sääntelyä ja lisätietoa kortinlukijoiden ja pankkiautomaattien valuutan valinnan kustannuksista.

Kortilla maksaminen on kuitenkin turvallista ja pankki usein hyvittää mahdolliset väärinkäytöstä aiheutuneet kulut.

Vaikka Suomessa ja Euroopassa on helppo maksaa ostokset kortilla, kaikkialla se ei kuitenkaan aina käy. Matkalle on hyvä varata myös pieni käteiskassa. Käteinen on usein edullisinta nostaa kohdemaassa tai noutaa itse valuutanvaihtoyrityksen toimipisteeltä. Lentokentällä valuutanvaihto on usein se kallein vaihtoehto.