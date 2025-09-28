Moldovassa äänestetään – Kreml-mielinen puolue voi nousta valtaan Ukrainan selustassa

Moldovassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa avoimesti Kreml-mielinen Isänmaallinen vaaliblokki BEP yrittää kammeta presidentti Maia Sandun liberaalia ja länsimielistä Toiminnan ja solidaarisuuden puolue PAS:ta pois vallasta.

Toistaiseksi PAS:lla on 61 paikkaa 101-paikkaisessa parlamentissa. Igor Dodonin johtama Kommunistien, sosialistien ja kahden pienpuolueen muodostama BEP tavoittelee kuitenkin enemmistöä, jonka turvin se voisi ohjata Moldovan lähemmäksi Venäjää. BEP on muun muassa vaatinut venäjän kielelle virallista asemaa sekä tiiviimpää energiayhteistyötä Venäjän kanssa.

Lisäksi vaaleissa on ehdolla on kahden pääpuolueen väliin asettuva Vaihtoehtoblokki. Nimellisesti EU-jäsenyyttä kannattavan puolueen johtaja Ion Ceban kuului aiemmin kommunistipuolueeseen, ja hänelle on asetettu Schengen-alueelle maahantulokielto ”turvallisuussyistä”.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Vaihtoehtoblokin tarkoitus onkin houkutella länsimielisiä ihmisiä pois PAS:n leiristä, jotta puolue ei saisi enemmistöä parlamenttiin.

Vaaleilla on suuri merkitys pienelle Romanian ja Ukrainan välissä sijaitsevalle 2,4 miljoonan asukkaan valtiolle, jossa asuu myös merkittävä venäläisvähemmistö. BBC:n mukaan Venäjä onkin pyrkinyt vaikuttamaan vaaleihin aktiivisesti.

Kuluneella viikolla Moldovan poliisi julkaisi todisteita Venäjän laajasta vaalivaikuttamisesta.

Kreml on esimerkiksi pyrkinyt ostamaan ääniä sekä levittämään Venäjä-mielistä disinformaatiota. Lisäksi viranomaiset paljastivat suunnitelman lietsoa väkivaltaa vaalien jälkeen, jonka osana poliisi pidätti yli sata miestä, jotka olivat matkalla Serbiaan saamaan koulutusta aseiden käytössä ja poliisien linjojen läpi murtautumisessa.

Samaan aikaan BEP:n Dodon on todennut PAS:n mahdollisen vaalivoiton perustuvan vilppiin, ja vannonut lähettävänsä kannattajansa kaduille, mikäli PAS voittaa vaalit.

Perjantaina ja lauantaina Moldovan keskusvaalilautakunta taas kielsi Kreml-mielisiä Suuri Moldova -puoluetta ja Moldovan sydän -puoluetta osallistumasta vaaleihin. Näistä jälkimmäinen on BEP-vaaliliiton jäsen.

Viranomaisten mukaan molemmat puolueet ovat vastaanottaneet laitonta vaalirahoitusta. Lisäksi Suurella Moldovalla on tiettävästi yhteyksiä Venäjällä maanpaossa olevaan oligarkki Ilan Šoriin. Aiemmin BBC on paljastanut Šorin maksaneen ihmisille rahaa, jotta he levittäisivät PAS:n vastaisia viestejä sosiaalisessa mediassa.

Pääministeri Dorin Receanin mukaan sunnuntain vaalitkin ovat ”viimeinen taistelu maan tulevaisuudesta”.

– Venäjältä tulee jatkuvaa painetta, Recean kertoo.

– He käyttävät yhtä prosenttia bruttokansantuotteestamme vastaavan rahamäärän kaataakseen hallituksemme propagandalla ja väärällä tiedolla.

PAS lupaakin vaalimainonnassaan järjestävänsä Moldovan EU:n jäseneksi seuraavan neljän vuoden sisällä. Samalla sen julisteissa näkyy tuhottuja ukrainalaiskyliä yksinkertaisella viestillä varustettuna: Älä luovuta maatasi Putinille, sano ei [Vladimir] Putinin ehdokkaille.

Vaaleilla on vaikutusta myös Ukrainalle. Jos BEP voittaisi vaalit, voisi Venäjä saada asiantuntijoiden mukaan Moldovasta eräänlaisen sillanpääaseman, josta harjoittaa hybridisodankäyntiä Ukrainaa ja muuta Eurooppaa vastaan.