Mökkikauppa kiihtyi koko maassa, näillä alueilla kasvu yllätti eniten

Kesämökit kävivät tänä vuonna kaupaksi. Asia ilmenee tuoreista Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastoista.

Kesäaika on mökkikaupan sesonkia koko Suomessa pois lukien Lappi, Kainuu ja Koillismaa, joissa hiihtokausi on loma-asuntokaupan vilkkainta aikaa.

– Tämän vuoden touko–heinäkuussa myytiin lähes kymmenen prosenttia enemmän mökkejä kuin vuosi sitten. Tämä kuvaa sitä, että mökkikauppamäärät ovat nousseet pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronaa, Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo tiedotteessa.

Monella mökin hankkineella on ollut nyt aikeena vuokrata mökkiä silloin, kun ei itse käytä mökkejä.

– Mökkiä vuokraamalla on päässyt hyviin tuottoihin, koska myös vuokramökkien kiinnostus on poikkeuksellisen kovaa ja esimerkiksi välittäjät sekä nettialustat tarjoavat helpon mahdollisuuden vuokrata mökkejä halukkaille, Viljamaa tuo esiin.

– Vaikuttaa siltä, että mökit pitävät myös arvonsa hyvin. Varsinkin jos sijainti on sopivan matkan päässä kasvukeskuksesta, hän lisää.

Maakunnista määrällisesti eniten mökkikauppoja tehtiin heinäkuussa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Vähiten mökkikauppoja solmittiin Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla.

Prosentuaalisesti suurinta nousua kauppamäärissä heinäkuussa oli Keski-Pohjanmaalla ja pienintä Kainuussa edellisvuoteen verrattuna.

Hintataso loma-asuntojen kaupoissa on kuluneen vuoden aikana noussut viime vuoteen nähden. Keskimääräinen hinta on 130 000 euroa ja mediaanihinta 95 000 euroa.

Maakunnista mökkikaupan kauppasummien kokonaisarvo oli tammi–heinäkuun aikana korkein Lapissa. Seuraavaksi arvokkaimpia kauppoja solmittiin sekä Varsinais-Suomessa. Pienimmät kokonaisarvot olivat Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Koko maassa tammi–heinäkuun loma-asuntokaupan kokonaisarvo 278,4 miljoonaa euroa nousi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.