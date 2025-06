Mökkikaupoissa tulossa paras vuosi sitten korona-ajan huipun

Tammi–toukokuun aikana Suomessa tehtiin 28,9 prosenttia enemmän loma-asuntokauppoja kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Kuluvasta vuodesta on tulossa viiden vuoden tarkastelujaksolla kovaa vauhtia toiseksi paras mökkikauppavuosi, heti huippuvuoden 2021 jälkeen.

Alkuvuoden aikana loma-asuntokauppoja on tehty eniten Lapissa, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa.

– Loma-asuntokauppa on piristynyt Suomessa alkuvuoden aikana merkittävästi, kun kauppamääriä verrataan vuodentakaiseen. Toukokuussa loma-asuntoja myytiin 19,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa ja tammi–toukokuussa kasvua on ollut kumulatiivisesti 28,9 prosenttia, kertoo tiedotteessa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Toukokuun loppuun mennessä Suomessa on myyty 1008 mökkiä ja vapaa-ajan asuntoa. Luku pitää sisällään myös lomaosakehuoneistot, ilmenee KVKL Hintaseurantapalvelusta.

– Loma-asuntojen kauppamäärät olisivat vieläkin suuremmat, jos tarjontaa olisi enemmän. Tarjonnan vähäisyys on tällä hetkellä iso haaste erityisesti kaikkein suosituimmilla mökkipaikkakunnilla Suomessa. Alkuvuoden kauppamäärien perusteella halutuimpia alueita ovat Lappi, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Etelä-Savo. Näillä alueilla kysyntä ylittää tarjonnan, ja myytäviä kohteita kaivattaisiin kipeästi lisää myyntiin, Rantanen sanoo.

Ostajia löytyy tällä hetkellä kaikentyyppisille ja -hintaisille loma-asunnoille.

– Välittäjiemme mukaan loma-asuntoja kysytään ja niiden näytöillä käy todella paljon väkeä. Osa etsii ympärivuotiseen käyttöön hyväkuntoista kakkoskotia moderneilla mukavuuksilla ja esimerkiksi golfkenttien läheisyydestä. Osa taas haaveilee perinteisestä, vaatimattomammasta kesämökistä luonnon keskellä tai järven rannalla. Heitäkin on yhä enemmän, jotka eivät nimenomaan halua sähköä tai muitakaan mukavuuksia. Ihmisten mieltymykset ja budjetit vaihtelevat.

Rantasen mukaan loma-asunnon hinta ja sijainti ohjaavat voimakkaimmin kysyntää. Myös hyvä saavutettavuus on ostajille erittäin tärkeää.

Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat valmiita 2–3 tunnin mökkimatkaan, mutta muualla Suomessa asuvat haluavat päästä mökille huomattavasti nopeammin, mielellään alle tunnissa.

– Lapin kohdalla tilanne on toinen. Se on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan paitsi talvimatkailukohteena, myös kiinnostavana loma-asuntokohteena. Yhä useampi suomalainen asuinpaikastaan riippumatta hankkii tai haluaisi hankkia oman loma-asunnon Lapista. Monet käyttävät pohjoisen loma-asuntoaan vain osan vuodesta ja vuokraavat sitä muina aikoina, jolloin he saavat sen kustannuksia katettua ja ehkä vähän tuottoakin, Rantanen toteaa.

Alkuvuoden 1 008 loma-asuntokaupasta Lapissa myydyt 144 kohdetta muodostavat suurimman ryhmän. Lapissa ostajien joukossa on paljon myös ulkomaalaisia ja he hankkivat tyypillisesti kaikkein kalleimpia kohteita, Rantanen kertoo.

Toiseksi eniten loma-asuntoja on myyty tammi–toukokuun aikana Uudellamaalla, yhteensä 114. Varsinais-Suomessa loma-asuntoja on myyty 92 ja Etelä-Savossa 88. Kauppamäärä on kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta eniten Etelä-Savossa, jossa kasvua on ollut peräti 91,3 prosenttia.

– Ennen koronaa me välittäjät pidimme kesämökkejä katoavana ilmiönä Suomessa. Nuoret eivät olleet kiinnostuneita mökkeilystä. Perikunnilta jäi mökkejä tyhjiksi. Ulkomaanmatkailu kiinnosti suomalaisia, erityisesti nuoria, enemmän.

– Pandemia kuitenkin muutti tilanteen: nuoret ja lapsiperheet kiinnostuivat kotimaan matkailusta ja mökkeilystä, kun ulkomaille ei voinut matkustaa. Tällä hetkellä loma-asuntoja ostavat erityisesti 35–45-vuotiaat perheelliset. Ostajien joukossa on myös aiempaa enemmän perheitä ja kotitalouksia, jotka asuvat kodissaan vuokralla. Tämä on ilmiönä uusi ja kiinnostava, sanoo Rantanen.