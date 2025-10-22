Mökki talviteloille? Muutamalla varotoimella voit säästää satasia

Elektroniset laitteet kannattaa ottaa huomioon, kun vapaa-ajan asunto laitetaan talviteloille.

Osa mökin elektroniikasta, kuten verkkoyhteydellä toimivat valvontakamerat tai ilmalämpöpumppu, on syytä pitää toiminnassa myös talven yli. Jos verkkoyhteys tarvitaan myös niinä kuukausina, kun mökki ei ole aktiivikäytössä, tulee reititin sijoittaa lämpimään tilaan.

– Kannattaa ehdottomasti miettiä, mikä kaikki mökillä tarvitsee verkkoyhteyden toimiakseen ja mitä kaikkea pystyy ohjaamaan etänä, Telian tekninen asiantuntija Joni Välikangas sanoo tiedotteessa.

Kaikkea elektroniikkaa ei kuitenkaan kannata kytkeä yhden virtajohdon taakse.

– Elektroniset laitteet olisi syytä kytkeä eri pistorasioihin, jotta kuormitus ei kasaudu yhteen virtalähteeseen. Puutteellisesti maadoitetuissa mökeissä laitteiden toimivuus tulisi varmistaa ylijännitesuojalla.

Isoin riskitekijä elektroniikan vioittumiseen on mökeissä, joissa sisälämpötila laskee syksyn ja talven aikana. Esimerkiksi johdot voivat hapertua ja vioittua kylmässä.

– Erityisesti kylmällä lattialla ja ikkunoiden läheisyydessä säilytetty elektroniikka voi tykätä huonoa kylmästä ja vioittua, Välikangas sanoo.

Syysmyrskyt voivat myös tehdä tuhojaan mökin elektroniikalle. Esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoitettu antenni kannattaa mahdollisuuksien mukaan irrottaa ja siirtää sisätiloihin.

– Ulkoantennit eivät välttämättä kestä kovaa syysmyrskyä. Jos halua pelata varman päälle, niin antenni kannattaa siirtää talveksi sisätiloihin ja maadoittamattomassa mökkirakennuksessa viihde-elektroniikan johdot irrottaa pistorasioista.

Pienellä ennakoinnilla voi pidentää laitteiden käyttöikää ja välttää laitteiden tarpeettoman rikkoutumisen. Välikankaan mukaan mökeillä säilytettävä elektroniikka on rikkoutumisherkempää myös siksi, että monet siirtävät vanhat laitteensa vapaa-ajan asuntoihin.

– Elektronisten laitteiden käyttöikä pitenee lähes varmasti pienellä vaivannäöllä ja kuluttaja välttää turhan tiheän päivitystahdin. Pienellä vaivalla voi säästää jopa satoja euroja, Välikangas sanoo.