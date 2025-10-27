Möisitkö talousrikoksesta tuomitulle mökin puoleen hintaan? Nämä kaupat ministeriö hylkäsi

Puolustusministeriö kertoi maanantaina hylänneensä perjantaina yhteensä yksitoista ulkomaista kiinteistöhankintaa. Verkkouutiset tutustui ministeriön hylkäyspäätöksiin. Ostajien joukossa on muun muassa talousrikoksesta Vladimir Putinin työmaalla tuomittu, vapaasti matkusteleva mies, entinen valtion ydinvoimayhtiön neuvonantaja, epäilty bulvaani sekä Israelin kansalaisia, jotka eivät ole koskaan edes käyneet Suomessa. Lue tästä, mitä kaikkea nyt kiellettiin ja keneltä.

Viisi metsätilaa

Vuonna 1977 syntynyt Tšekin pääkaupungissa Prahassa asuva Venäjän kansalainen yritti hankkia itselleen viisi metsätilaa Simosta, Kouvolasta, Parikkalasta, Kolarista ja Torniosta. Mies ilmoitti hankkivansa kiinteistöt metsätaloustarkoitukseen ja rahoittavansa ostot pääosin Venäjällä hankituilla varoilla, Venäjällä sijaitsevan tilan myynnillä sekä sijoitustoimintansa tuotoilla.

Kauppojen rahoituksesta pyydettyjen selvitysasiakirjojen perusteella hakija on toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja tuottanut palveluja Venäjällä toimiville asiakkaille. Kyseessä olevat sopimukset on solmittu vuosien 2013 ja 2022 välisenä aikana. Sopimusten perusteella voidaan arvioida hakijan olevan hyvin verkostoitunut Venäjän valtiollisiin ydinvoima-alan toimijoihin. Julkisista lähteistä saatavien tietojen mukaan hakija on oman elinkeinon harjoittamisen ohella toiminut huomattavan korkeissa tehtävissä Venäjän valtion omistamassa ydinenergiayhtiö Rosatomissa.

Julkisista lähteistä käy ilmi myös, että miehellä on Suomessa asuvia ystäviä tai tuttavia. Hänen puolisonsa pyörittää Tšekissä lemmikkihotellia.

Järvikiinteistö Mikkelissä

Vuonna 1971 syntynyt Israelin kansalainen yritti ostaa Mikkelin Orijärven rannalta 140 neliön kokoisen omakotitalon sekä kaksi piharakennusta tontteineen. Hakijan perheenjäsenet ovat Israelin sekä Venäjän kaksoiskansalaisia. Ilmoituksen mukaan ostaja halusi hankkia kiinteistön ”virkistyskäyttöön”. Puolustusministeriön mukaan hakijalla ja hänen perheenjäsenillään ei ole mitään yhteyttä Suomeen tai Mikkeliin, eivätkä he ole koskaan käyneet Suomessa.

Kiinteistöä halkoo valtatie 5. Puolustusministeriön perusteluiden mukaan valtatie 5 on valtakunnallisesti merkittävä liikenneväylä sekä strategisesti tärkeä Suomen huoltovarmuudelle. Kiinteistön halki on louhittu kallioleikkaus, jonka ylittää ajoneuvoliikenteelle soveltuva siltarakenne. Ministeriön hylkäyspäätöksen mukaan kiinteistön sijainti voi mahdollistaa liikenteen seuraamisen ja muun yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvan tiedustelutoiminnan sekä liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen.

Rantatontti Houtskarin saarella

Kolme Israelin kansalaista yritti ostaa kiinteistön Paraisilla sijaitsevalta Houtskarin saarelta. Kaksi kolmesta ostajasta, kolmekymppinen pariskunta, on Venäjän ja Israelin kaksoiskansalaisia. Pariskunta on antanut hakemuksessa osoitteekseen Paraisen, mutta mikään heidän sosiaalisen median aktiivisuudessaan ei viittaa oleskeluun Suomessa. Pariskunta kertoo hankinnan tavoitteeksi maalle asettumisen ja maanviljelyn sekä tulevaisuudessa oman ravintolatoiminnan perustamisen. Pariskunnan toinen puoliso onkin ammatiltaan kokki.

Tontin myyjänä on suomalainen liikemies, jonka sähköpostiosoite viittaa yritystoimintaan Venäjällä ja myyjän edustajana helsinkiläinen kiinteistöjuridiikan toimisto.

Puolustusministeriö piti ostajapariskunnan liiketoimintasuunnitelmaa ”vajaamittaisena” ja annettuja selvityksiä ristiriitaisina. Se korosti että lupaharkinnan aikana on tullut ilmi seikkoja, joiden valossa se ei voinut poissulkea hakijoiden valtiollisia yhteyksiä Venäjälle eikä sitä, että kauppaa rahoitettaisiin lähteistä jotka pyrkisivät rahoituksellaan saamaan vaikutusvaltaa kiinteistön käyttöön. Kiinteistö sijaitsee usean yhteiskunnalle ja huoltovarmuudelle merkittävän toiminnon läheisyydessä, joita olisi mahdollista häiritä tai vahingoittaa kiinteistöltä käsin. Lähistöllä Kemiönsaarella on esimerkiksi merivoimien varikko ja Turun Pansiossa sadan kilometrin päässä merivoimien varuskunta.

Kaksi kiinteistöä Puumalasta

Vuonna 1947 syntynyt Imatralla asuva venäläismies yritti hankkia kaksi vierekkäistä kiinteistöä Etelä-Savon Puumalasta virkistyskäyttöön. Kiinteistöt myi miehelle Pietarissa asuva nainen, mutta myyjän tietoihin merkitty sähköpostiosoite viittaa mieheen.

Ostaja on pitkään Suomessa asunut yrittäjä. Kauppakirjan perusteella kauppasumma oli kuitenkin maksettu ruplissa Venäjällä kaupan solmimista edeltävänä päivänä. Rahoituksen lähteeksi hakija on ilmoittanut vuonna 2017 Venäjällä sijaitsevan asunnon myynnistä saadut tulot. Virallisessa kauppakirjassa ei ole mainintaa Venäjällä suoritetusta maksujärjestelystä tai ruplilla maksamisesta.

Osana tapauskohtaista lupaharkintaa puolustusministeriö on kiinnittänyt erityistä huomiota hakijan liiketoimintayhteyksiin, joiden perusteella ei voida poissulkea hakijan sidettä Venäjällä valtiollisesti vaikutusvaltaisiin tahoihin ja sitä, että hakemuksen kohteena olevat kiinteistöt voitaisiin tosiasiallisesti siirtää vaarantavaan käyttöön osana pyrkimystä laaja-alaiseen vaikuttamiseen. 78-vuotiasta ostajaa siis epäiltiin bulvaaniksi.

Kultakiven lomakylä

Poimintoja videosisällöistämme

Lomakylän omistaa osoitteekseen Barcelonan ilmoittanut Miroslav Farber, aiemmalta nimeltään Miroslav Melnik. Hän hankki lomakylän vuonna 2007 yrityksensä tytäryhtiön nimiin. Yrityksestä omisti pitkään puolet Venäjän valtion enimmäkseen omistama VTB-pankki. Nyt rapistunut lomakylä oli tarkoitus myydä 26-vuotiaalle kazakstanilaisnaiselle, joka ilmoitti rahoittavansa hanketta Kazakstanissa harjoitetun liiketoiminnan voitoista. Nainen ei kuitenkaan esittänyt aiempaa kokemusta majoitusliiketoiminnasta eikä liiketoimintasuunnitelmaa. Hän vetosi siihen, että tuntee lomakylän myyjän hyvin.

Puolustusministeriö kertoi hylkäysperusteissaan, että julkisista lähteistä saatavien tietojen mukaan myyjä on läheisesti verkostoitunut Venäjän korkeimpaan johtoon ja valtiollisiin turvallisuusorganisaatioihin. Julkisista lähteistä käy ilmi myös, että samanniminen nainen toimii Kazakstanissa alkoholialan maahantuojana sekä on tuonut maahan vuonna 2023 Saksasta Mercedeksen luksusmallin S580 Maybach.

Mökki Taipalsaaresta takaisin

Vuonna 1979 syntynyt Kirgisian ja Venäjän kaksoiskansalainen yritti hankkia takaisin Taipalsaaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon, jonka oli myynyt pois toiselle venäläiselle vuonna 2019. Erikoiseksi kaupan tekee se, että mies möi kiinteistön 270 000 eurolla ja olisi nyt ostanut sen takaisin 150 000 eurolla eli melkein puoleen hintaan.

Puolustusministeriö toteaa hylkäyspäätöksessään, että julkisista lähteistä saatujen tietojen perusteella Venäjän ja Kirgisian kaksoiskansalainen tuomittiin vuonna 2020 Venäjällä viideksi vuodeksi vankeuteen talousrikoksesta liittyen Venäjän presidentin kaupunkiresidenssin alueella suoritettuun urakkaan. Tuomiosta huolimatta mies on kertomansa mukaan asunut ja matkustanut viime vuosina eri maissa. Hakijan aiemman työn luonteen ja suhteiden perusteella puolustusministeriö totesi ei voi poissulkea sitä mahdollisuutta, että hakijalla on edelleen yhteyksiä Venäjän valtiollisiin toimijoihin, ja että hakemuksen kohteena oleva kiinteistö hankittaisiin takaisin siitä syystä, että sitä voitaisiin käyttää Suomen kansalliselle turvallisuudelle haitallisella tavalla osana laaja-alaiseen vaikuttamiseen pyrkimistä.