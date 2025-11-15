”Miten olisi pakollinen maatalouden tukimaksu?”

Helsingin yliopiston makrotaloustieteen professori Niku Määttänen pohtii sosiaalisessa mediassa, millaisia seurauksia olisi, jos valtion rahoitusvastuita ryhdyttäisiin siirtämään yksittäisten, korvamerkittyjen maksujen varaan.

– Miten olisi pakollinen maataloustukimaksu. Siis tyyliin x prosenttia palkasta? Sen jälkeen voitaisiin todeta, että valtio ei maksa niistä euroakaan, Määttänen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Tulee helposti aika pitkä lista pakollisia maksuja palkkakuittiin, jos halutaan valtion menot nollaan. Voisikohan hommaa helpottaa laittamalla joitakin menoja saman maksun alle? professori pohtii.

Määttänen kommentoi aiemmin julkisessa keskustelussa ollutta työterveyshuollon asemaa muistuttaen, että sen rahoitus kerätään samalla tavalla kuin valtion rahat eli verotuksella.

Työterveyden menoja korvataan yritysten ja palkansaajien pakollisista sairausvakuutusmaksuista.