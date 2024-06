Miten käy eurovaaleissa? Viiden maan tulos viitoittaa Euroopan suunnan

Eurovaalit pidetään sunnuntaina ja vaaleihin lähdetään jännittävissä asetelmissa. Jaossa on 720 parlamenttipaikkaa 27 EU:n jäsenmaassa.

Viime päivinä julkaistut mielipidetiedustelut vaalituloksesta antavat selvän osviitan vaalien isosta kuvasta. Mielipidetiedusteluja ovat julkaisseet esimerkiksi Politico ja Euronews. Lisäksi jäsenmaissa on julkaistu lukuisia maakohtaisia vaaligallupeja.

EPP säilyy suurimpana, S&D toinen

Keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue (EPP) säilyttää asemansa parlamentin suurimpana ryhmänä, ja se tulee olemaan avainasemassa niin parlamentin työn johtavana voimana kuin uuden komission työn pohjustajana. Tämä tarkoittaa myös saksalaisen Ursula von der Leyenin todennäköistä jatkokautta komission puheenjohtajana.

Gallupit povaavat EPP:lle noin 170-180 parlamenttipaikkaa ja selkeästi suurimman puolueen asemaa. Suomesta EPP-ryhmään kuuluvat kokoomuksen mepit. EPP-ryhmän vahvuus tulisi olemaan galluptulosten perusteella käytännössä sama kuin kuluvalla kaudella.

Yhtä selvästi kakkossijan on säilyttämässä S&D eli sosialistien ja demokraattien ryhmä, johon Suomesta kuuluvat SDP:n mepit. Ryhmälle ennakoidaan noin 135-145 meppipaikkaa, joka on samaa tasoa, mitä ryhmällä on nytkin.

Kamppailu kolmannesta sijasta tiukka

Kolmanneksi suurimman ryhmän paikasta käyvät kamppailua liberaali Uudistuva Eurooppa -ryhmä (Renew) sekä Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä (ECR). Renew-ryhmälle gallupit ovat povanneet noin 80-85 paikkaa. Uudistuvalle Euroopalle tulos olisi merkittävä tappio, sillä ryhmällä on tällä hetkellä 100 meppiä. ECR-ryhmälle meppejä olisi tulossa noin 80. ECR:llä on tällä hetkellä 68 meppiä, joten tulos olisi vaalivoitto.

Renew-ryhmään kuuluvat Suomesta keskustan ja RKP:n mepit. Perussuomalaiset kuuluu ECR-ryhmään.

ID kysymysmerkki, vihreille tappio

Laitaoikeiston Identiteetti ja demokratia -ryhmälle povataan noin 70 meppiä. ID:n gallup-paikkamäärä on laskenut, sillä toukokuussa ID erotti kiistellyn Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) ryhmästä. Tämä on merkittävä takaisku ID:n paikkamäärään, sillä AfD:lle povataan vaalitvoittoa. ID-ryhmän osalta gallup-tuloksissa on ollut kaikkein eniten heittoa.

Vihreille gallupit povaavat tappiota ja enimmäkseen noin 50-55 meppipaikkaa. Toisaalta esimerkiksi Politicon gallupin mukaan tulossa olisi vain 41 meppiä, joten myös vihreiden osalta ilmassa on ollut suurta heittoa. Joka tapauksessa trendi näyttää siltä, että ryhmä on kärsimässä tappion, sillä vihreillä on tällä hetkellä 72 meppiä.

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä säilyttänee nykyiset asemansa ja noin 40 meppipaikkaa.

Neuvottelut käynnissä

Varsinkin ECR- ja ID-ryhmän osalta sunnuntain tulosta voi pitää siinä mielessä suuntaa antavina, että neuvottelut joidenkin puolueiden paikasta ryhmissä ovat kesken. Ryhmiin voi sekä tulla uusia puolueita, että niissä nykyisin vaikuttavat puolueet voivat erota niistä. Parlamenttiryhmien osalta neuvottelut ovat jo käynnissä ja niistä kuullaan kesän aikana tarkemmin lisää.

Esillä on ollut muun muassa Unkarin keskustaoikeistolaisen Fidesz-puolueen liittyminen ECR-ryhmään. Fidesz erosi EPP-ryhmästä vuonna 2021 ja on ollut sen jälkeen sitoutumaton ryhmä.

Politicon gallupin mukaan parlamenttiin olisi nousemassa myös 57 meppiä, jotka edustavat uusia puolueita. Osa näistä puolueista voi liittyä osaksi parlamenttiryhmiä ja osa jäädä sitoutumattomiksi.

Parlamentissa tällä hetkellä sitoutumattomana oleville puolueille povataan noin 50-75 paikkaa.

EU-parlamentin poliittisiin ryhmiin ryhmitytään tunnetusti poliittisten kantojen, ei kansallisuuksien, perusteella.

Luodaan seuraavaksi lyhyt katsaus suurimpien maiden vaaliasetelmiin. Viidellä suurimmalla EU-maalla on yhteensä 367 meppiä eli puolet meppipaikoista, joten näiden maiden vaalitulos luo pitkälti suunnan myös koko Euroopan vaalitulokselle.

Saksa (96 meppiä)

Saksan kristillisdemokraattinen unioni (CDU) on menossa vaalivoittoon. EPP-ryhmään kuuluvalle unionille povataan 30 prosentin kannatusta, jolla unioni on säilyttämässä paikkansa maan suurimpana puolueena.

Sekä vihreät, että sosialidemokraattinen SPD ovat menossa kohti vaalitappiota. Vihreiden kannatuksesta on mielipidetiedustelujen mukaan sulamassa 5-7 prosenttiyksikköä. SPD:n osalta tappion odotetaan olevan lievempi. SPD:llä on tällä hetkellä 16 meppipaikkaa, eli se on yksinään suurempi kuin koko Suomen meppiedustus.

Kiistellyn oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen vaalimenestys näyttää gallupien perusteella kääntyvän hienoiseksi voitoksi. Puolueen kannatus on noin 15 prosenttia, kun se viime EU-vaaleissa oli kymmenen prosentin tasolla. Puolue erotettiin ID-ryhmästä, joten se jatkanee parlamentissa sitoutumattomana.

Saksassa jopa neljäsosa paikoista on Euronewsin gallupin mukaan menossa sitoutumattomiin ryhmiin kuuluville edustajille.

Ranska (81 meppiä)

Ranskan osalta suurin jännitys liittyy presidentti Emmanuel Macronin edustaman keskustapuolueen sekä nationalistisen kansallisen liittouman vaalimenestyksiin.

Kansalliselle liittoumalle odotetaan suurvoittoa ja yli 30 prosentin kannatusta, joka olisi noin kolmanneksen viime EU-vaaleja korkeampi. Tämä tietäisi rutkasti lisäpaikkoja ID-ryhmälle, johon puolue kuuluu.

Macronin keskustalaiselle koalitiolle – joka kuuluu Renew-ryhmään – puolestaan odotetaan noin 15 prosentin kannatusta eli kymmenen prosenttiyksikön pudotusta edellisistä eurovaaleista, mikä heikentäisi selvästi myös Uudistuva Europpa-ryhmän kokoonpanoa.

Sosialistisen puolueen ja EPP:hen kuuluvien tasavaltalaisten odotetaan säilyttävän asemansa. EPP-puolueet ovat Ranskassa varsin pieniä vaikuttajia, joilla on vain noin kymmenesosa maan meppipaikoista.

Italia (76 meppiä)

Katseet suuntautuvat kansalliskonservatiivisen Italian veljet -puolueen menestykseen. Puolue sai viime eurovaaleissa vain noin 6 prosentin kannatuksen ja nyt sille povataan yli 25 prosentin tulosta. Italian veljet -kuuluu ECR-ryhmään, joten puolueen vaalimenestys on ECR-ryhmän vaalivoiton kannalta yksi olennaisimmista seikoista.

Keskustavasemmistolainen demokraattinen puolue (PD) on myös säilyttämässä asemansa yli 20 prosentin kannatuksella. Puolue kuuluu EU-parlamentissa S&D -ryhmään.

Myös Italiassa EPP-ryhmän puolueet ovat pieniä tekijöitä. Viidennes maan meppipaikoista voi mennä ryhmittymille, jotka toimivat EU-parlamentissa sitoutumattomina.

Espanja (61 meppiä)

Keskusta-oikeistolaiselle kansanpuolueelle povataan suurvoittoa vaaleissa ja nousua maan suurimmaksi puolueeksi. EPP-ryhmään kuuluva kansanpuolue voisi gallupien mukaan ottaa jopa yli 30 prosentin kannatuksen lisäten kannatustaan yli 10 prosenttiyksiköllä edellisiin vaaleihin verrattuna.

Myös maan toinen suuri valtapuolue keskustavasemmistolainen Espanjan sosialistinen työväenpuolue on pitämässä asemansa noin 30 prosentin kannatuksella, vaikka menettäisi kansanpuolueelle suurimman puolueen aseman. Se kuuluu S&D-ryhmään.

Kaksi valtapuoluetta vie kolme neljäsosaa Espanjan meppipaikoista.

Puola (53 meppiä)

Puolassa suurimman puolueen asema on myös kahden kauppa.

Donald Tuskin johtama kolmen puolueen koalitio olisi viimeisimpien gallupien perusteella nousemassa suurimmaksi puolueeksi. Koalitiossa on sekä keskustaoikeistolaisia että keskustavasemmistolaisia puolueita. Lähes kaikki koalition mepit edustavat EPP-ryhmää.

Kansalliskonservatiivinen Laki ja oikeus -puolue (PiS) on gallupien mukaan kärsimässä vaalitappion. Sille povataan kuitenkin noin 30 prosentin kannatusta. Laki ja oikeus edustaa europarlamentissa ECR-ryhmää.

Näiden ryhmien odotetaan vievän kaksi kolmasosaa maan meppipaikoista.