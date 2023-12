”Mitä Viktor Orban saa vastineeksi?” – USA:n apu Ukrainalle yritetään pysäyttää

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin arkkiviholliseksikin kutsuttu Bill Browder kommentoi viestipalvelu X:ssä unkarilaisten aikeita tavata USA:n republikaanien edustajien kanssa suljettujen ovien takana.

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin liittolaiset tapaavat tiistaina republikaanipoliitikkojen kanssa keskustellakseen USA:n Ukraina-avun lopettamisesta, uutisoi The Guardian.

– Hän (Orbán) näyttää panostavan kohtuuttoman paljon tähän tehtävään. Mitä hän mahtaa saada vastineeksi, Bill Browder pohtii.

Orbán on arvostellut toistuvasti Ukrainalle myönnettävää apua Venäjän laajamittaista hyökkäystä vastaan.

Konservatiivisen Heritage Foundation -ajatuspajan kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuu muun muassa Orbánin poliittisen osaston varavaltiosihteeri Márton Ugrósdy, Orbania lähellä oleva akateemikko Attila Demkó sekä diplomaatteja Unkarin Washingtonin suurlähetystöstä.

Maanantaina ohjelmaan kuuluu paneelikeskusteluja, mutta tiistaina unkarilaisten on tarkoitus tavata lukuisia republikaanipoliitikkoja suljettujen ovien takana. Viime viikolla republikaanit estivät senaatissa lisäapupaketin Ukrainalle.

Heritage Foundation on vastustanut ankarasti Ukrainan avustamista.

– Orbán on luottavainen siitä, että Ukrainan avustamista ei hyväksytä kongressissa. Tämän vuoksi hän yrittää estää myös EU:n avustustoimet, kertoo anonyymi lähde Unkarin suurlähetystön läheltä.

Unkarin pääministeri on jo aiemmin vaatinut Ukrainan EU-jäsenyyden poistamista joulukuussa pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistalta.

American Enterprise Institute -ajatuspajan asiantuntija Dalibor Rohac ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että Orbán onnistuisi pyrkimyksistään huolimatta vaikuttamaan Yhdysvaltojen Ukraina-apuun.

Hungarian PM Viktor Orban is travelling to DC to invite a group of MAGA Republicans to a conference to push for an end of US support for Ukraine. He seems to be putting an inordinate amount of effort into this task. I wonder what he’s getting in return? https://t.co/t8j1fdS4Il

— Bill Browder (@Billbrowder) December 10, 2023