Mitä uudesta virusmuunnoksesta tiedetään?

Viime aikoina nopeasti yleistyneen koronaviruksen omikronmuunnoksen XBB.1.5-kannan uskotaan syntyneen tilanteessa, jossa henkilö oli saanut samanaikaisesti infektion kahdesta omikronin alavariantista.

BA.2.10.1.- ja BA.2.7.5-kantoja seurannut ”Kraken” eli XBB.1.5 havaittiin ensimmäistä kertaa Intiassa kesällä 2022.

Tutkijoiden mukaan kyseessä on tähän mennessä herkimmin tarttuva omikronin alamuunnos. PBS:n mukaan sitä on havaittu ainakin 38 valtiossa. Yhdysvalloissa viruskannan osuus on yli 70 prosenttia maan koillisosassa, mutta vain noin seitsemän prosenttia Keskilännessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan ensimmäinen XBB.1.5-havainto tehtiin Suomessa viime viikolla.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että XBB.1.5:n aiheuttama taudinkuva poikkeaisi merkittävästi aiemmista viruskannoista. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan se ei sisällä mitään tiettyä mutaatiota, joka vaikuttaisi infektion voimakkuuteen. Suurin riski on edelleen iäkkäämmillä ja muilla riskiryhmillä.

XBB.1.5:n arvioidaan kiertävän tehokkaasti aiemmin muodostunutta suojaa. Texasin yliopiston tutkimuksen mukaan alkuperäiset ja BA.5-viruskantaa vastaan päivitetyt koronavirusrokotteet tuottaisivat kohtuullisen heikosti neutraloivia vasta-aineita uutta virusmuunnosta vastaan.

Cleveland Clinic -sairaalan toistaiseksi vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa bivalentin rokotteen tehoksi arvioitiin vain 30 prosenttia perusterveiden aikuisten osalta. Näin ollen edes päivitetyistä rokotteista ei saisi riittävää suojaa XBB.1.5:tä vastaan.

Infektioita voi ehkäistä samoilla tavoin kuin muitakin koronaviruksen viruskantoja. Tutkijat ovat suositelleet maskinkäyttöä ahtaissa sisätiloissa ja ilmastoinnin tehostamista. Paxlovid-viruslääke on hyödyllinen erityisesti riskiryhmille, sillä se ehkäisee tehokkaasti vakavaa taudinkuvaa. Lääkärin määräämä kuuri olisi aloitettava viiden vuorokauden sisällä oireiden ilmaantumisesta.