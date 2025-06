”Mitä tahansa voidaan aseistaa meitä vastaan” – Eurooppa vahvistaa puolustusta

Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkusen mukaan EU:lla voi olla suuri rooli puolustuksen vahvistajana, vaikka Nato toimiikin mantereen pääasiallisena turvallisuusratkaisuna.

Unionin tavoitteena on ohjata jäsenmaille merkittävästi rahoitusta puolustukseen. EU-maat saivat loppukeväästä nopeasti aikaan sovun SAFE-rahoitusvälineestä, joka tukee jäsenvaltioita puolustusalan tuotannon yhteishankinnoista. Se on suunnattu muun muassa droonien, ohjusten, ammusten ja kriittisen infrastruktuurin suojaustoimenpiteiden hankintoihin.

Henna Virkkunen sanoi Finlandia-talolla järjestetyssä Suuressa puolustusteollisuuspäivässä, että komission painopisteet liittyvät erityisesti turvallisuuteen ja kilpailukykyyn. Puolustusteollisuuden ohella päätettiin sisäisen turvallisuuden strategiasta. Varautumisen suunnitelma pohjautuu pitkälti presidentti Sauli Niinistön tekemään raporttiin.

– Eli kaikilla kolmella rintamalla komissio tulee tekemään merkittävän määrän aloitteita seuraavina kuukausina ja vuosina varmistauksemme sen, että Eurooppa on vahva turvallisuuden näkökulmasta, Virkkunen sanoi.

Komission varapuheenjohtaja huomautti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden olevan hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa.

– Tänä päivänä me tiedämme, että turvallisuusympäristö on hyvin vaativa ja elämme aikaa, kun oikeastaan mikä tahansa voidaan aseistaa meitä vastaan. Suomi on siitä hyvä esimerkki ja täällä on aika laajalla skaalalla koettu erilaisia hybridioperaatioita, Henna Virkkunen sanoi.

Venäjä on Ukrainan sodan myötä lisännyt sabotaasitoimintaa ja vaalihäirintää eri puolilla Eurooppaa.

– Suomessa on nähty, että siirtolaisia voidaan käyttää aseena rajallamme. Tällä pyritään heikentämään yhteiskunnan sietokykyä. Kriittistä infrastruktuuria tuhotaan ja demokratioiden vakautta pyritään horjuttamaan syöttämällä erilaisia valeuutisia ja propagandaa, Virkkunen totesi.

Suomalaisen yhteiskunnan kestokyky ja resilienssi arvioidaan vahvaksi. Kreml keskitti keväällä vaikuttamisoperaationsa Romaniaan, jossa nähtiin jopa 20-kertaisesti disinformaatiota verrattuna Euroopan parlamentin vaaleihin koko EU-alueella.

– Suomessa vahva pohja tulee omasta historiastamme. Suomessa kokonaisturvallisuus on erittäin vahva konsepti, joka läpileikkaa koko kansakunnan. Yleisen asevelvollisuuden myötä iso iso väistöstä on saanut perus- tai johtajakoulutuksen myös sotilaallisesti, mikä tuo kykyä varautua ja ajtella turvallisuuden näkökulmasta eri asioita, Henna Virkkunen sanoi.