Mitä ruokaa kuljettavat suositut robotit ovat oppineet Suomesta?

Maailman suurin autonomisia robottikuljetuksia tarjoava yhtiö Starship Technologies ja S-ryhmä aloittivat ruokaostosten robottikuljetukset asiakkaille Suomessa viime vuonna. Robottien ensimmäinen talvi Suomessa on nyt ohi ja Starship on koonnut yhteen kuluneen talven opit. Niiden pohjalta yhtiö on kehittynyt robottien talviominaisuuksia entistäkin paremmiksi.

Kuljetusrobotit toimivat talven aikana 11 suomalaisessa kaupungissa, joista Oulu on pohjoisin kaupunki maailmassa, missä robotit ovat koskaan olleet toiminnassa talvella. Suomen talvesta saatujen kokemusten pohjalta Starship kehitti robotteihin uusia talviominaisuuksia.

– Talven olosuhteet Suomessa ovat erityiset ja saimme paljon oppia robottien toimimisesta lumisessa ympäristössä. Kehitystiimimme teki kovasti töitä talven opetusten pohjalta parantaakseen robottien suorituskykyä. Uusien talviominaisuuksien myötä robotit soveltuvat jatkossa entistäkin paremmin talvisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi robottien kuljetusajat ovat nopeutuneet 10–15 prosenttia, sanoo johtaja Lindsay Roberts Starshipistä tiedotteessa. Hän vastaa autonomisen kuljetusteknologian kehityksestä yhtiössä.

– Vaikka robotit ovat oppineet lisää talvesta, ovat ne joskus tarvinneet auttavaa kättä. On ollut sydäntä lämmittävää nähdä, kuinka ihmiset auttavat robotteja, jos ne juuttuvat lumeen. Ja robotit ovat aina kohteliaita – ne sanovat kiitos avusta, Roberts jatkaa.

Tähän mennessä robotit ovat tehneet yli 120 000 toimitusta.

– Robokuljetukset ovat tällä hetkellä saatavilla S-kaupat-sovelluksen kautta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, Tampereella, Turussa, Liedossa, Porissa, Raumalla, Jyväskylässä ja Oulussa, kertoo liiketoiminnan kehittäjä Tiina Meyer S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Starship ja S-ryhmä aikovat laajentaa robottikuljetuksia nykyisillä toiminta-alueilla ja avata palvelun myös uusille paikkakunnille.

– Saamme robokuljetuksista paljon positiivista palautetta ja sympaattiset robotit ovatkin valloittaneet asiakkaiden ja myös meidän myymälöiden henkilökunnan sydämet, Tiina Meyer sanoo.

Maailmanlaajuisesti robotit ovat tehneet jo yli kuusi miljoona toimitusta. Ne ylittävät tien keskimäärin 150 000 kertaa päivässä, mikä tarkoittaa kolme ylitystä sekunnissa.

Robotissa on 12 kameraa, sensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja GPS-paikannusta sekä teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet, olipa kyseessä jalankulkija, pyöräilijä tai jokin muu liikkuva laite. Robotissa on myös ääniominaisuus, jonka avulla voi kommunikoida sen läheisyydessä oleville. Robotti tuntee ympäristön ja kulkuväylien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä.