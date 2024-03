Mitä Kremlissä tapahtuu? Vladimir Putin vaikeni kuin Kurskin upottua

Kremlin hiljaisuutta Moskovan iskusta on ihmetelty laajasti niin Venäjällä kuin ulkomaillakin.

Itsenäinen Insider-media kertoi lähteisiin valtion mediassa viitaten, että diktaattori Vladimir Putinin oli määrä puhua kansalle valtion kanavilla jo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Lähteiden mukaan tulevasta puheesta tiedotettiin kanavia peräti kolmeen kertaan. Joka kerta puhe kuitenkin peruttiin, ja lopulta sitä ei tullut ollenkaan.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tyytyi lauantaina kertomaan julkisuuteen, että Putin saa raportteja iskusta ja seuraa tapahtumia. Peskov kertoi lauantaina päivällä toimittajille, että Putinin mahdollisesta puheesta kerrotaan myöhemmin. Mitään aikaa hän ei tarkemmin kuvannut.

Putin kommentoi tapahtunutta lopulta vasta Suomen aikaa puoli kolmelta iltapäivällä.

Sosiaalisessa mediassa hiljaisuutta on verrattu jo sukellusvene Kurskin uppoamisen ympärillä vuonna 2000 vallinneeseen kaoottiseen tilanteeseen. Vladimir Putin ei kyennyt tuolloin reagoimaan tapahtumiin pitkään aikaan ja onnettomuus horjutti koko hallintoa.

Terrorihyökkäys on Kremlille vaikea paikka ja se tullaan näkemään Venäjän johdon ja turvallisuuskoneiston epäonnistumisena joka tapauksessa.

ISIS-jihadistijärjestö on ottanut vastuun jopa yli sata ihmistä surmanneesta hyökkäyksestä moskovalaiseen konserttitaloon. Venäjän propaganda on siirtynyt silti syyttämään tapahtuneesta Ukrainaa. Väitteiden tueksi ei ole esitetty mitään todisteita ja ne näyttävät nykytiedon valossa täysin tuulesta temmatuilta.

