Mitä kouluissa opetetaan? Siitä kannattaa olla kiinnostunut, sillä oppilas kantaa koulussa opittuja ajatuksia mukanaan läpi elämän. Pulpettien ääressä puurtaa maamme tulevaisuus.

Päiviin kuuluu peruskauraa eli kirjoittamista ja kertolaskuja, mutta Helsingissä pian myös Setan ohjaama sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden työpaja. Helsingin Sanomien mukaan työpaja järjestetään tämän vuoden aikana kaikille 6.-9.-luokkalaisille helsinkiläisnuorille.

Nopeasti ajateltuna asia voi vaikuttaa ongelmattomalta. Onhan valtaosa vanhemmista varmasti sitä mieltä, että erilaisuuden hyväksyminen on hyve ja seksuaalivähemmistöille kuuluvat samat oikeudet siinä missä muillekin — ja hyvä niin

Kun työpajaa tarkastelee lähemmin, huomaa sen kuitenkin olevan kaikkea muuta kuin ongelmaton. Pajojen järjestäjä Seta ei ole objektiivinen ihmisoikeusjärjestö – se on poliittinen toimija ja vahvasti ideologinen propagandapumppu.

Nettisivuillaan Seta toteaa seuraavaa: “Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan.”

Tämä väite ei vaikuta faktapohjaiselta tai neutraalilta. Sukupuoli nimittäin määräytyy sukusolujen mukaan. Niitä on kahdenkokoisia ja näin ollen biologisia sukupuoliakin on kaksi. Tämä on tuttu asia jokaiselle peruskoulun biologian oppimäärän suorittaneelle.

Sukupuoli-identiteettejä sen sijaan on niin monta kuin on ihmisiäkin. Ihmisen kokemus itsestään ei toki muuta biologisia faktoja, mutta jokaisella on oikeus omaan identiteettiinsä. Biologisen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välillä on kuitenkin selkeä ero.

Tämä ei sovi Setan ideologiaan, joten se pyrkii hämärtämään sanan “sukupuoli” vakiintunutta käsitteellistä merkitystä. Tämä ei ole kouluille kuuluvaa tavallista asennekasvatusta, vaan poliittista aktivismia.

Seta on myös listannut avoimesti tavoitteensa kevään eduskuntavaaleihin. Niihin lukeutuu esimerkiksi vaatimus siitä, että lapsilla tulisi jatkossa olla oikeus määrittää oma juridinen sukupuolensa. Järjestö kannattaa myös mahdollisuutta alaikäisten hormonihoitoihin.

Siksipä en ihmettele, että osa vanhemmista on jo kieltänyt lapsensa osallistumisen Setan koulutukseen. On ilmeistä, että Setan kaltaisen aatteellisen toimijan luotsaama työpaja on mahdollisesti paljon lähempänä oppilaiden indoktrinaatiota kuin faktapohjaista opetusta.

Yhtä lailla tunnustamme ympäristöasioiden tärkeyden, mutta emme luovuta Elokapinan kaltaisille radikaaleille ympäristöjärjestöille oikeutta opetuksen järjestämiseen. Niin Seta kuin Elokapinakaan eivät ole puolueettomia toimijoita. Niillä on oma, kirkkaasti näkyvillä oleva agenda. Tällaiset tahot eivät sovellu opetuksen järjestäjiksi peruskouluun, jonka tulisi olla poliittisesti neutraali.

Opetukseen osallistuminen on pakollista, joten ideologian mukaan ujuttaminen näyttäytyy joillekin tahoille varmasti herkullisena mahdollisuutena levittää omaa sanomaansa. Se pitää kuitenkin torpata lujasti. Muutoin kansalaisten luottamus koululaitokseen murenee.

Vielä kasvavat ja kehittyvät, ajattelemaan opiskelevat nuoret ansaitsevat neutraalia opetusta. Siksi opetuksen tulee jatkossakin olla kasvatusalan ammattilaisten, ei aktivistien, tehtävä. Peruskoulussa on opetettava faktoja, ei mielipiteitä.