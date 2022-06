”Mitä ihmettä miehittäjät ajattelivat” – Erikoisjoukot miinoittivat sillan aivan vihollisen nenän edessä

Ukrainan asevoimien pääesikunta on jakanut Facebookissa alla olevan ukrainalaisten erikoisjoukkojen videon Venäjän ponttoonisillan miinoituksesta yön pimeydessä. Videon saatteessa todetaan, että ”ensin oli ylityspaikka – ja sitten ei”.

– Emme tiedä mitä miehittäjät ajattelivat rakentaessaan sillan joen ylittämistä varten, pääesikunnasta todetaan.

Viestissä huomautetaan, että paikalla oli ”huonoina enteinä” jo valmiiksi runsaasti tuhoutunutta venäläiskalustoa.

Ukrainan erikoisjoukkojen kerrotaan toimineen aivan vihollisen silmien edessä.

Videolla näytetään ensin erikoisjoukkojen sotilaita asettamassa räjähteitä sillalle. Lopussa näytetään ponttoonisillan räjähdys päiväsaikaan. Etualalla näkyy myös tuhoutunut venäläinen BMP-2-panssariajoneuvo.

Video of Ukrainian SSO servicemen mining a Russian pontoon bridge at night. Not clear what the circumstances were given that the footage shows a destroyed BMP-2 before the explosion.https://t.co/ZE8yyOwrl0 pic.twitter.com/fvL9gYrFMG

— Rob Lee (@RALee85) June 16, 2022