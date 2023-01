Mitä Gripen E:n jälkeen: Rakentaako Saab vielä oman hävittäjän?

Saab Gripen E saavutti alustavan operatiivisen kyvyn (IOC) Brasiliassa 19. joulukuuta. Ruotsin ilmavoimien ilmoitusta ensimmäisen Gripen E -laivueen IOC:sta odotetaan kuluvana vuonna.

Koneen ohjelmistorakenteen ja uusimman MS21-tehtäväjärjestelmän kehittäminen teettivät Saabille enemmän töitä ja suuremman koelento-ohjelman kuin he alun perin odottivat. Ohjelmistorakenne, jossa lentämisen kannalta kriittiset osat on eristetty muusta, kuitenkin edesauttaa tulevaisuudessa muun muassa uusien tehtäväjärjestelmien, aseiden ja sensorien integrointia koneeseen ja nopeuttaa sitä.

Yhdysvaltalaiskoneissa Lockheed Martin F-22 ja F-35 sekä Boeing F-15EX integroinnin haasteet on ratkaistu erillisillä tietokoneilla, kun taas Gripenissä kaikki on samalla tietokoneella, mikä säästää tilaa ja vähentää jäähdytystarvetta pienikokoisessa hävittäjässä. On mahdollista, että Saab siirtää saman teknologian myös Gripen C -koneisiin, joiden käyttö on jatkumassa Gripen E -hävittäjien rinnalla.

Joulukuussa Ruotsin puolustusmateriaalihallinto FMV teki Saabin kanssa noin 3,5 miljardin kruunun (310 miljoonan euron) sopimuksen, jolla parannetaan Ruotsin ilmavoimien Gripen C -hävittäjien suorituskykyä vuoteen 2029 mennessä. Koneet saavat uuden moottorin, uuden elektronisen sodankäynnin järjestelmän sekä tutka- ja avioniikkapäivityksiä.

Ruotsi ja Saab eivät kuitenkaan ole juuttuneet Gripen C:hen ja E:hen, vaan porhaltavat jo eteenpäin. Viime kesäkuussa FMV teki Saabin kanssa 250 miljoonan kruunun (22,2 miljoonan euron) sopimuksen tulevaisuuden taistelukoneen kykyjen tutkimisesta. Tutkimukset keskittyvät siihen, miten tarkoituksenmukaisia operatiivisia kykyjä voidaan kehittää ja toteuttaa.

Sopimus sisältää Saabin osallistumisen Britannian, Italian ja Japanin Tempest-ohjelmaan sekä Ruotsin oman tulevaisuuden taistelukoneen tutkimuksiin. Ruotsihan ei ole virallisesti liittynyt Tempest-ohjelmaan, mutta tutkimus auttaa päättämään, kumpi vaihtoehto on järkevämpi, oma taistelukone vai Tempest. Ruotsin puolustusvoimien komentajan, kenraali Micael Bydénin mukaan päätös tehdään vuoteen 2030 mennessä.