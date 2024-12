Mitä asukkeja teillä on kotona?

HOMINGS Enemmän kuin ihmisten koteja -tutkimuksessa kartoitetaan kotiemme alivuokralaisia hämähäkeistä hapanjuuren mikrobeihin. Kansalaisille on nyt avautunut mahdollisuus osallistua tutkimukseen ja kertoa oman kotinsa monista lajeista.

Monitieteisessä HOMINGS-hankkeessa tutkitaan, minkälaisia kohtaamisia kotien arjessa syntyy muiden eläinten kanssa, eli kenen kanssa menee sukset ristiin ja miksi, ja keitä jopa houkutellaan paikalle.

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla kokemuksensa Ketä teillä on kotona? -keruuseen tai ilmoittautumalla haastateltavaksi Monilajiset suvut -kutsuun. Ohjeet ovat hankkeen verkkosivulla.

Oma koti on ihmisille kullan kallis. Sitä se on myös monille muille lajeille, joille omaksemme ajattelema koti on myös hyvä elinympäristö, koska tarjolla on ravintoa ja lämpöä. Toisaalta kotipiirissä muut lajit ovat alttiita ihmisen toiminnalle, joka ei aina tarkoita niiden kannalta hyvää.

Suhtautumisemme kotiemme kanssa-asujiin vaihtelee. Nyt juuri on trendikästä vaalia tietynlaisia pieniä eliöitä: kombuchan tai hapanjuurileivän valmistamisesta tai bokashi-kompostoinnista kodin sisätiloissa on tullut muodikasta ja hyödyllistä yhteiseloa mikrobien kanssa.

Pihapiiriin houkutellaan hyönteisiä rakentelemalla hyönteishotelleja ja antamalla nurmikon villiintyä perhosniityksi.

Kotiemme elonkirjoa ja yhteiseloa ei ole vielä juurikaan tutkittu, joten HOMINGS-hanke on ainutlaatuinen avaus. Se tuottaa seuraavan neljän vuoden aikana tietoa siitä, keitä meillä on kotona, minkälaisia kohtaamisia kodeissa on tapahtunut ja tapahtuu erilajisten asukkaiden välillä ja minkälaista tilaa näissä kohtaamisissa on myötätunnolle kotien elonkirjoa kohtaan.

Tutkimuksessa on mukana tutkijoita Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta sekä humanistisesta tiedekunnasta. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja se tehdään yhteistyössä muun muassa Marttojen kanssa. Vertailuaineistoa saadaan Alankomaista, jossa sisarhanketta johtaa apulaisprofessori Tuomas Aivelo Leidenin yliopistosta.