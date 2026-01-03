Miss Suomi -finalisti USA:n iskusta: Nyt ehkä saamme elää normaalia elämää

Venezuelasta kotoisin oleva vuoden 2025 Miss Suomi -finalisti Mariangel Velasquez ottaa kantaa Yhdysvaltojen iskuihin Venezuelaan Instagram-tarinoissaan.

– Mä olen täällä itkenyt ja mä tärisen. Mä en voi uskoa, että vihdoinkin kaikki tämä kipu, mitä me venezuelalaiset ollaan eletty, kaikki nämä ongelmat. Se, että mummini ei saanut syöpähoitoa ongelmitta. Kaikki tämä on ehkä vihdoin ohi, hän sanoo videolla.

– Ja mä pääsen vihdoin näkemään perheeni aina kun haluan ilman ongelmia, hän jatkaa.

Velasquez odottaa, että kyseessä olisi alkusysäys muutoksille Venezuelassa.

– En osaa selittää, miltä tuntuu, kun vuosi vuodelta on ollut äänestykset. Kaikki venezuelalaiset odottavat, että milloin ne äänet lasketaan ja ehkä tämä on se vuosi, kun kaikki muuttuu ja saamme elää normaalia elämää ja ihmiset eivät enää kuole nälkään eivätkä kuole sairaaloissa, kun eivät saa syöpähoitoja, kun ei ole sairaalatarvikkeita, hän sanoo.

Yhdysvallat teki varhain lauantaiaamuna iskuja Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ja hänen vaimonsa ovat otettu kiinni ja ja lennätetty ulos maasta.