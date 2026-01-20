Minja Koskela Donald Trumpista: Imperialismi on palannut

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela kuvailee Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessaan, kuinka Yhdysvaltain ulkopolitiikasta on hänen mukaansa tullut imperialistista.

Koskela viittaa presidentti Donald Trumpin puheisiin ”ottaa Panaman kanava takaisin”, iskuihin Iraniin ja Venezuelaan ja vaatimuksiin saada Grönlanti Yhdysvaltain haltuun.

– Trump on koko kautensa ajan kokeillut rajojaan ja testannut Euroopan reaktioita. Lopputulos on ollut kiusallista kiemurtelua, jossa juuri kukaan ei ole rohjennut sanoa ääneen, että Yhdysvaltojen toiminta ei ole hyväksyttävää. Tätä on perusteltu liittolaissuhteen ylläpitämisellä, mutta täytyy todeta, että hyvä liittolaisuus kestää kyllä kritiikin, Koskela kirjoittaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja kirjoittaa olevansa samaa mieltä siitä, että ”Iranin ja Venezuelan hallinnot ovat kansaa sortavia ja erittäin autoritäärisiä”.

– Se on sinänsä tuomittavaa eikä tässä asiassa ole mitään epäselvää, hän toteaa.

Koskela pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, että Yhdysvallat on toistuvasti tehnyt irtiottoja monenkeskisestä maailmanjärjestyksestä ja kansainvälisistä sopimuksista.

– Jos ja kun tällainen ajattelu leviää, se on erityisen vaarallista pienille maille, kuten Suomelle. Samoin on vaarallista ajatella, että Trumpin toiminnassa olisi kyse Trumpin fiiliksistä, kun kaikki esimerkit osoittavat, että kyse on tietoisesta politiikasta, jossa imperialistinen maailmankuva ja eturyhmäajattelu ovat tehneet paluun, hän kirjoittaa.