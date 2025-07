Ministerin mukaan brittihallitus on lähellä loppuaan

Britannian työväenpuolueen muodostama hallitus on heikoilla kantimilla. Vaikka puolue on ollut vallassa vasta vuoden, sen asemaa on ehtinyt horjuttaa jo lukuisat kriisit ja äänestäjien kannalta hankalat päätökset. The Timesin mukaan perusongelmana on, ettei suurin osa briteistä luota hallituksen politiikkaan tai keskeisiin ministereihin.

Pääministeri Keir Starmeria haastetaan nyt niin vasemmalta kuin oikealta. Esimerkiksi entinen työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbynin suunnittelee uuden puolueen perustamista. Corbynin aikana työväenpuolue oli selvästi nykyistä vasemmalla ja onkin todennäköistä, että hänen mahdollinen uusi puolueensa seuraisi tätä perintöä.

Samalla karismaattisen Nigel Faragen oikeistolainen Reform UK -puolue revittelee gallupeissa ja on ajoittain ollut jopa koko maan suosituin puolue. Perinteiset konservatiivitkaan eivät ole kadonneet mihinkään, vaikkakin nykyinen johtaja Kemi Badenoch ei ole onnistunut höytymään työväenpuolueen heikkoudesta samalla tavalla kuin Farage.

Nyt päättyvä viikko on ollut Starmerille erityisen huono. Tiistainan hän joutui tekemään poikkeuksellisen perääntymisen, kun työväenpuolueen kansanedustajat kapinoivat hallituksen sosiaaliturvauudistuksia vastaan parlamentissa. Keskiviikkona valtiovarainministeri Rachel Reeves murtui näkyvästi kyyneliin parlamentissa, mikä laukaisi paniikin joukkovelkakirjamarkkinoilla.

– Tuntuu siltä, että peli on pelattu, eräs ministeri on nyt viikonloppuna The Timesin mukaan todennut.

Tutkimusyhtiö YouGovin tekemässä kyselyssä vain yksi viidestä äänestäjästä (21 prosenttia) ajattelee, että työväenpuolue on hoitanut hallitusvastuun hyvin. Useissa kysymyksissä puolueen omat kannattajatkin ovat tyytymättömiä hallituksen toimintaan. Elinkustannuksissa 62 prosenttia työväenpuoluetta äänestäneistä sanoo hallituksen epäonnistuneen. 46 prosenttia on tyytymättömiä terveydenhuoltoon. 69 prosenttia pitää pääministeriä Starmeria heikkona, 65 prosenttia uskoo ettei hän välitä tavallisista ihmisistä ja 49 prosenttia pitää häntä epärehellisenä.

– Työväenpuolueen ongelma on se, että murskavoitosta huolimatta ihmiset eivät alun perinkään olleet innoissaan puolueesta — he äänestivät konservatiiveja vastaan. Nyt kun puolue on tehnyt epäsuosittuja päätöksiä, sillä ei ole ollut varaa menettää luottamusta, YouGovin Euroopan politiikan tutkimusjohtaja Anthony Wells toteaa The Timesille.

Vaikeuksien uskon jatkuvan entistä pahempina, kun hallituksen pitäisi pian alkaa valmistelemaan ensi vuoden budjettia. Edellisessä budjetissaan työväenpuolueen vetämä hallitus nosti veroja 40 miljardilla punnalla. Ensi vuoden budjetista odotetaan vielä vaikeampaa. Veronkorotukset todennäköisesti jatkuvat.