Ministeri SK:lle: Monilla alueilla omalääkäri on nimetty jo 70 prosentille asukkaista

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan hallituksen suunnitelmalle edistää omalääkärimallin käyttöönottoa kuuluu hyvää. Juuso kommentoi asiaa Suomen Kuvalehdessä.

Omalääkärimallin tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta. Juuson mukaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Varsinais-Suomessa ja Lapissa omalääkäri ja omahoitaja onkin nimetty jo 70 prosentille asukkaista. Näiden lisäksi erilaisia pilottihankkeita on käynnissä ympäri Suomea.

Ministerin mukaan omalääkärihankkeen onnistumista voidaan myös mitata sillä, kuinka laajalti malli otetaan hallituskauden aikana käyttöön.

– Jos kaikilla hyvinvointialueilla on ainakin kokeiltu jotakin mallia, niin katson, että hallitus on onnistunut, Juuso linjaa Suomen Kuvalehdelle.

Haasteitakin on, joista yksi on lääkäripula.

Tällä hetkellä terveyskeskuksissa on täyttämättä noin 500 lääkärin pestiä. Se vaikeuttaa väistämättä omalääkärien nimittämistä. Juuso kuitenkin uskoo, että ammatinharjoittajana toimiminen voisi houkutella lääkäreitä.

– Sen avulla lääkäri voi räätälöidä asiakasmääräänsä sen mukaan, kuinka paljon haluaa tehdä töitä, Juuso selittää.

– Uskon, että tämä malli on se, joka tulee voittamaan. Mutta en tietenkään ole ihan varma.

Ministeri painottaa, että terveyskeskuslääkärien virkojen täyttäminen on hyvinvointialueiden käsissä. Yleispätevää ratkaisua tehtävien täyttämiseen tai lääkärien suureen vaihtuvuuteen ei Juusolta löydy.

– Tavoitteena tietenkin on, että hyvinvointialue pystyy tarjoamaan sellaisia työpaikkoja, jotka houkuttelevat lääkäreitä jäämään, Juuso päättää.