Ministeri ihmettelee IL:ssä: Mistä tuli ajatus, että korona on ohi?

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) muistuttaa Iltalehden haastattelussa, että koronaviruspandemia ei ole vielä ohi. Hänen mukaansa edes kesä ei ole tuonut toivottua kausivaihtelutaukoa koronaan.

– Jotenkin Suomessa löi kevään aikana läpi tämä ajatus, että korona on nyt ohi, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan Suomessa on nyt kaksi koronakoulukuntaa. THL ja HUS edustavat kantaa, jossa ”koronaa ei oikeasti enää ole”, tai se ei muodosta uhkaa kansanterveydelle. Lindén kuuluu tiukempaan koulukuntaan. Hän on myös kesällä varoitellut siitä, että epidemia ei ole vielä ohi.

Omikronin myötä nousseet tartuntaluvut näkyivät maaliskuun ennätyskorkeina koronakuolemalukuina. THL:ssä näitä korkeita lukuja selitetään osin myös tilastointitavalla, koska koronakuolemiksi merkitään kaikki tapaukset, joissa potilaalla oli ollut koronatartunta 30 päivää ennen kuolemaa, vaikka varsinainen kuolinsyy olisi ollut jokin muu.

THL:n tilastojen mukaan heinäkuun alussa vuonna 2020 koronan vuoksi sairaalahoidossa oli 23 henkilöä ja tehohoidossa nolla potilasta. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 46 ja 7, ja tänä vuonna heinäkuun alussa sairaaloissa oli 464 koronapotilasta ja teholla 15 henkilöä.

– Vaikka kuluvan kesän luvuissa noin puolet tapauksista on sellaisia, jotka ovat sairaalassa muusta syystä kuin koronan vuoksi, ei epidemia silti ole ohi, vaikka moni niin luulee, Lindén sanoo.

Syy sairaaloiden täyttymiseen on Lindénin mukaan se, että koronan yleisyys on nyt kymmenkertainen, jolloin kaikista rokotteista huolimatta osa on saanut vakavamman taudin muodon. Lindén kertoo toivoneensa, että THL olisi järjestänyt koronatilanteesta tiedotustilaisuuden, jossa nämä asiat olisi selitetty erityisesti ikäihmisille.

– THL:stä ilmoitettiin, että he lähtevät nyt lomalle, eivätkä järjestä kahteen kuukauteen yhtään tiedotustilaisuutta, Lindén ihmettelee.