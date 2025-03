Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka puhui omasta aloitteestaan Venäjän liittoneuvostolle eli parlamentin ylähuoneelle Valko-Venäjän ja Venäjän suhteista.

– Minulta kysytään jatkuvasti miten yhdistymisasia sujuu. Milloin se tapahtuu? Miten se tapahtuu? Mitä? Mitä te haluatte? Lukašenka puhui RT:n jakaman videokatkelman mukaan.

– Milloin Venäjä liittyy Valko-Venäjään? Tai toisinpäin: milloin Valko-Venäjä liittyy Venäjään? Tämä ei ole tapahtumassa ihan lähiaikoina, Lukašenka sanoi puhuessaan liittoneuvostolle.

Puheesta kertoo myös Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta. Beltan mukaan Lukašenka kehui Venäjän ja Valko-Venäjän suhteita ja oli ilahtunut päästessään puhumaan liittoneuvostolle.

– Jotkut kuumakallet puhuvat valtioliitostamme sarkastisesti ja painottavat Valko-Venäjän riippuvuutta Venäjästä. Mutta jos 25 vuotta liittoa ei ole riittänyt vakuuttamaan kahden suvereenin valtion integraation hyödyistä, eivät sellaiset asiantuntijat ja ajatushautomot ole minkään arvoisia.

Lukashenko's speech seemed to amuse Russian parliamentarians, who could barely contain their laughter. He stated that Russia is unlikely to join Belarus anytime soon, and likewise, Belarus will not join Russia in the near future. pic.twitter.com/YfmHgf1Vj1

— WarTranslated (@wartranslated) March 14, 2025