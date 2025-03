Milloin työpaikka syntyy?

Eduskunnan kyselytunnilla vastaillut työministeri Arto Satonen (kok.) puhui työelämän perusasioista.

– On huomioitava se varsin yksinkertainen asia, että työpaikka syntyy silloin, kun joku työnantaja katsoo että hänellä on tarve työntekijään ja on tarve lähteä siihen työllistämiseen, Arto Satonen totesi.

– Silloin aivan olennainen asia on se, kuinka korkea on rekrytointikynnys. Ja siihen rekrytointikynnykseen liittyy myös se, että jos tulee virherekrytointi, niin kuinka helppoa on päästä eroon siitä virherekrytoinnista.

– Koska pienellä yrityksellä – jos puhutaan vaikka kolmen-viiden hengen yrityksestä – yksi virherekrytointi saattaa kaataa koko yrityksen, Satonen huomautti.

Työministerin mukaan irtisanomiseen tarvitaan jatkossakin asiallinen syy. Hänen mukaansa uusi laki ei ole valtavan iso muutos, mutta alentaa jonkin verran rekrytointikynnystä, ”mikä on tarpeen”.

SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen kysyi, onkohan nyt työllisyydestä vastaavan ministerin oikea aika jättää tehtävänsä.

– Täytyy sanoa että olen jopa liikuttunut! Siitä tavasta, jolla sosialidemokraatit haluaisivat, että jatkaisin tässä tehtävässä, Arto Satonen vastasi täysistuntosalin nauraessa.

– Kun nimittäin muistan että te yrititte jo kerran minua erottaa tästä tehtävästäni!

– Mutta vakavasti… Tämä asia ei ole vitsin aihe. Mutta myös toivoisin, kuten jo sanoin, että täällä ihan oikeasti kunnioitettaisiin puolueiden tekemiä päätöksiä siitä keitä henkilöitä on mihinkin tehtäviin valittu.

Satonen sanoi olevan todella hyvä, että työmarkkinoiden neuvotteluissa on nyt pystytty tekemään sopimuksia. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavausta ja kaupan sopua hän sanoi pitävänsä erittäin merkittävänä.

– Tässä maailmantilanteessa missä nyt ollaan, on todella tärkeää ratkaista ne asiat hyvin ja sopimalla, jotka ovat meidän omissa käsissämme. Tämä on todella hyvä kehitys.