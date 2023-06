Milloin Säätytalolla on valmista? Petteri Orpo täsmensi aikataulua

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on tarkentanut aikataulutavoitetta koskien hallitusneuvottelujen valmistumista Säätytalolla. Orpo kuvasi toimittajille torstaina aamulla, että päätösten ja ratkaisujen lisäksi hallitusohjelman valmistuminen edellyttää teknistä työtä, kuten tekstien kääntämistä ja oikolukua. Orpon mukaan tavoitteena kuitenkin on, että itse Säätytalon neuvotteluissa kaikki olisi valmista ensi viikon alkupuolella.

– Minulla on kova tahto siihen, että ensi viikon alkupuolella kaikki olisi valmista täällä neuvotteluissa. Sitten sen jälkeen olisi teknistä työtä ja aikanaan puolue-elinten päätöksentekoa, Orpo kommentoi asiaa toimittajille.

Orpo totesi, että ratkottavia asioita neuvotteluissa vielä riittää. Aikataulullisesti lisähaasteita tuo esimerkiksi Rkp:n puoluekokous viikonloppuna.

Esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen osalta etenkin Rkp ja perussuomalaiset ovat olleet kaukana toisistaan. Orpo korosti, että päätös asiassa on saatava aikaan, lähentymistä on tapahtunut ja edellytyksiä sille on.

– Ongelmahan asiassa se, että heidän kantansa ovat erisuuntaisia ja silloin lähentyminen on aina vaikeaa. Mutta joskus se päätös vain pitää tehdä ja minulla riittää kyllä istumalihaksia siihen, että tarpeeksi kauan istutaan ja etsitään ratkaisu. Lähempänä kuitenkin ollaan ja jossain vaiheessa se on pakko päättää.

Orpolta kysyttiin myös hänen eilisestä 20-vuotishääpäivän vietostaan. Orpo kertoi päässeensä lähtemään Säätytalolta vielä Turkuun ja hääpäivän vieton sujuneen ”oikein mukavasti”.

– Minusta oli tärkeää päästä käymään siellä kotona. Nämä neuvottelut ovat kuitenkin kestäneet vasta vähän aikaa, mutta kotona olen neuvotellut parikymmentä vuotta ihan hyvissä merkeissä.