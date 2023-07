Peruskoulut alkavat elokuun toisella viikolla. Koulujen alkaessa moni vanhempi joutuu miettimään, millainen puhelin koululaiselle kannattaa hankkia.

Elektroniikkaketju Power on koonnut tiedotteeseensa keskeiset vinkit, jotka kannattaa ottaa huomioon lapsen puhelimen hankinnassa.

Ensimmäisenä kannattaa huomioida, että käytetty puhelin voi olla lapselle järkevä valinta. Mikäli puhelin hajoaa tai katoaa, vanhempien harmitus on sitä suurempi, mitä kalliimmasta laitteesta on ollut kyse.

– Käytetty kännykkä on hinta–harmitussuhteeltaan parempi valinta, myymäläpäällikkö Mikko Yrjölä Powerilta vinkkaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että monelle koululaiselle älypuhelin on joka tapauksessa uusi kokemus, joten uutuudenhohtoa on joka tapauksessa luvassa.

Älypuhelinten uusien mallien koko on kasvanut viime vuosina. Koululaisen puhelinta hankkiessa on kuitenkin tärkeä miettiä, että puhelin sopii pieneen käteen. Kun lapsi saa puhelimesta hyvän otteen, pysyy se myös vauhdissa paremmin mukana putoamatta.

Kännykän suojakuori on ehdoton varuste suojaamaan lapsen puhelinta kolhuilta. Ja vaikka käytetyn puhelimen väri ei olisi se kaikkein mieluisin, suojakuori peittää usein puhelimen perusvärin ja lapsi voi ilmaista itseään juuri mieleisellään suojakuorella.

Näytönsuoja eli niin sanottu panssarikalvo on näytön päälle asennettava suoja, joka ottaa kolhut vastaan. Näytönsuoja ei kokonaan estä näytön rikkoutumista, mutta se suojaa alle jäävää puhelimen omaa lasia.

Kun lapsi opettelee kännykän käyttöä, akun lataaminen on rutiini, joka pitää opetella. Joskus lataaminen saattaa lapselta unohtua, joten kestävä akku on koululaisen puhelimen tärkeä ominaisuus. Mitä parempi akun kesto puhelimessa on, sitä varmemmin vanhempi saa lapsensa puhelimella kiinni.