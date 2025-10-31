Miljoonia sotilaita Suomen rajan lähelle? Vakava varoitus pohjoiseen

Norjan puolustusministeri Tore Sandvik varoittaa Venäjän keräävän ydinaseita ja hyökkäyssukellusveneitä arktiselle alueelle.

Tavoitteena on valmistautua mahdolliseen konfliktiin Natoa vastaan. Norjan kerrotaan havainneen lisääntynyttä liikehdintää Kuolan niemimaalla, jonne on sijoitettu Pohjoinen laivasto ja osa Moskovan ydinasearsenaalista.

Tore Sandvikin mukaan Vladimir Putin pyrkii vahvistamaan joukkoja pohjoisessa, jotta maan laivasto pystyisi sotatilanteessa häiritsemään Naton merikuljetuksia.

– Olemme Naton silmät ja korvat tällä alueella. Näemme, että he kokeilevat uusia aseita, kuten hypersonisia ohjuksia. Ja he testaavat ydinkäyttöisiä torpedoja ja ydinkärkiä, Norjan puolustusministeri sanoo Telegraph-lehdelle.

Hän huomauttaa Pohjoisen laivaston olevan entisessä kunnossaan, vaikka Venäjä onkin kärsinyt mittavia tappioita Ukrainan rintamalla ja Mustallamerellä. Laivastolla on käytössään uusi fregatti ja monitoimisukellusvene. Uhkaavimpana pidetään Venäjän sukellusveneiden iskukykyä.

Pohjoisella laivastolla on käytössään ainakin 16 ydinkäyttöistä sukellusvenettä. Jäiden sulaminen arktisella alueella lisää sen strategista merkitystä ja mahdollisuuksia kauppareittien kannalta.

Tore Sandvik ennakoi arktisen alueen nousevan Ukrainan sodan jälkeen tärkeimmäksi turvallisuuspolitiikan näyttämöksi. Vladimir Putin voi lähettää suuren määrän sotilaita Suomen rajan tuntumaan.

– Vaikka Ukrainassa saataisiin aikaan rauhansopimus, jonka seurauksena maassa olisi ulkomaisia joukkoja ja vakaa tilanne, niin erään analyysin perusteella Putin tulee mobilisoimaan miljoonia sotilaita lähelle Suomen rajaa, Sandvik sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo Iltalehdelle, ettei norjalaisarvio voisi toteutua käytännössä. Kreml toteutti vuoden 2022 lopulla osittaisen liikekannallepanon saadakseen noin 300 000 uutta sotilasta Ukrainan rintamalle.

Venäjän johto pelästyi sen aiheuttamaa tyytymättömyyttä ja nuorten miesten massapakoa ulkomaille.

– Kyllä Venäjä varmaan niin tekisi, jos se pystyisi tekemään, mutta tämä kuulostaa aika järjettömältä. Ei Venäjällä ole mitään miljoonia sotilaita, Lassila toteaa.