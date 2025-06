Miljonäärejä muuttaa pois Britanniasta ennätystahtiin

Britannian on laskettu menettävän ennätykselliset 16500 miljonääriä tänä vuonna. Mukanaan he vievät sijoituskelpoista varallisuutta arviolta 66 miljardia puntaa.

Pääsyinä ovat varakkaiden veronkorotukset sekä laskenut luottamus talouteen, kertoo The Times.

Pako on osa ”historiallista varallisuuden muuttoaaltoa”, jossa useat maat kilpailevat osaajista ja pääomasta, toteaa Henley Private Wealth Migration -raportti. Raportin mukaan maailmassa ennätysmäiset 142000 miljonääriä muuttaa tänä vuonna uuteen maahan.

Tutkimuksessa tarkastellaan niiden ihmisten muuttoliiketrendejä, joilla on likvidejä varoja yli miljoonan dollarin edestä. Ennusteen mukaan Iso-Britannia menettää vuonna 2025 kaksi kertaa enemmän varakkaita henkilöitä kuin Kiina ja kymmenen kertaa enemmän kuin Venäjä.

Raportin tilanneen maahanmuuttoneuvontayrityksen Henley & Partnersin toimitusjohtaja Jürg Steffen luonnehtii, että Britannia on ”varoittava esimerkki” varallisuuden muuttoliikkeestä uudella aikakaudella.

Steffenin mukaan tänä vuonna maasta lähtevillä on hallussaan yhteensä 66 miljardia puntaa sijoituskelpoista varallisuutta.

– Tämä ennennäkemätön maastamuutto seuraa aiempaa ennätyksellistä vuotta 2024, jolloin 10800 varakasta asukasta lähti etsimään vihreämpiä laitumia, mikä pahentaa Brexitin myötä alkanutta kasvavaa pääomavuotoa.

Steffen jatkaa, että vuoteen 2016 asti Britannia houkutteli aina enemmän miljonäärejä kuin se menetti muuttajissa. Hänen mukaansa kaksi keskeistä poliittista muutosta on nopeuttanut kehitystä.

Ensin Tier 1 -sijoittajaviisumin lakkauttaminen helmikuussa 2022 poisti tärkeän maahantuloreitin varakkaille ulkomaalaisille. Maaliskuussa 2024 konservatiivihallitus teki ulkomailla asumista koskevan verojärjestelmän uudistuksen, jota seurasi työväenpuolueen lokakuussa antama ilmoitus perintöverosääntöjen muutoksista.

– Tämä johti muuttoliikkeen jyrkkään nousuun ja sai miljonäärien nettomuutot ensimmäistä kertaa kaksinumeroisiin lukuihin, Steffen sanoo.

Huhtikuussa hallitus poisti vuosisatoja vanhan non-domicile-verojärjestelmän, jonka ansiosta Britanniassa asuvat varakkaat ulkomaalaiset saattoivat suojella maailmanlaajuista varallisuuttaan brittiläisiltä veroilta 30000 punnasta alkavaa vuosimaksua vastaan.

Tilalle valtiovarainministeriö toi epäedullisemman asuinpaikkaan perustuvan järjestelmän, jonka mukaan kaikkien varakkaiden ulkomaalaisten, jotka ovat asuneet Britanniassa yli neljä vuotta, on maksettava Britanniaan tulo- ja myyntivoittoveroja tuloistaan maailmalla. Jos he pysyvät maassa riittävän kauan, heidän varallisuudestaan Britannian ulkopuolella peritään myös 40 prosentin perintövero, joka on yksi maailman korkeimmista.

Paon laajuus on saanut valtiovarainministeriön harkitsemaan uudelleen perintöverojen perimistä varakkailta ulkomaalaisilta, Times-lehti kertoo.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta ajavan Tax Justice Networkin Alex Cobham huomauttaa, että vaikka luku 16500 pitäisi paikkaansa, se on silti vain 0,6 prosenttia Britannian miljonääreistä. Jos 99,4 prosenttia jää, miksi rikkaille pitäisi antaa verohelpotuksia, Cobham kysyy.

Henleyn raportin mukaan brittimiljonäärien tärkeimmät muuttokohteet ovat Arabiemiraatit, Yhdysvallat, Italia ja Sveitsi. Myös Saksa, Espanja ja Ranska menettävät varakkaita asukkaita muihin maihin.

Kerman päältä kuorivat Arabiemiraattien Abu Dhabi ja Dubai, jotka saavat tänä vuonna nettolisäystä noin 9800 miljonääriä.

Steffenin mukaan Arabiemiraattien vetovoima perustuu moniin tekijöihin, kuten sen maahanmuuttopolitiikkaan.

– Nollatuloverotus, huippuluokan infrastruktuuri, poliittinen vakaus sekä sääntelykehys, jossa pääomaa kohdellaan pikemminkin kumppanina kuin saaliina, ovat tehneet siitä houkuttelevan.