Miljardien lisälasku – näin paljon valtio maksaa veloistaan korkoa lähivuosina

Valtiovarainministeriö (VM) on julkaissut luonnoksen vuosien 2024–2027 valtiontalouden kehyksistä.

Kehysehdotuksen mukaan 2024 budjettitalouden menojen arvioidaan olevan 86,7 miljardia euroa, mikä on 3,3 miljardia euroa enemmän kuin mitä vuodelle 2023 on budjetoitu. Tässä on mukana ensimmäinen lisätalousarvioesitys.

VM kertoo, että määrärahatason kasvua vuoteen 2023 verrattuna selittävät suurimpina tekijöinä muun muassa vuoden 2024 lakisääteiset ja sopimusperusteiset 1,6 miljardin euron indeksitarkistukset sekä muutokset hyvinvointialueiden valtion rahoituksessa.

Hyvinvointialueille kohdennetaan vuodelle 2024 rahoitusta 1,8 miljardia euroa enemmän kuin mitä on budjetoitu vuodelle 2023, minkä lisäksi tehdään lakisääteinen indeksitarkistus.

Budjettitalouden menojen arvioidaan olevan kehyskaudella keskimäärin 86,8 miljardia euroa vuoden 2024 hintatasossa. Vuonna 2027 budjetin menojen arvioidaan nousevan 87,3 miljardiin euroon.

Vuosien 2024—2026 menot kasvavat keskimäärin 6,6 miljardilla eurolla per vuosi verrattuna keväällä 2022 laadittuun kehyspäätökseen.

VM:n mukaan menojen kasvua selittävät muun muassa useat indeksitarkastukset ja arvioitu korkomenojen kasvu. Menotasossa on huomioutu myös varautuinen erityisesti hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmästä aiheutuviin vuosittaisiin tarkistuksiin.

Valtionvelan korkomenojen arvioidaan kasvavan nopeasti. VM on arvioinut, että tänä vuonna korkomenot ovat 2,6 miljardia ja ensi vuonna 3 miljardia euroa. Vuonna 2025 korkoja maksetaan 3,2 miljardilla, vuonna 2026 3,6 miljardilla ja vuonna 2027 noin 4 miljardilla eurolla.

Luonnos kehysehdotuksesta antaa suuntaviivat valtion tulevien vuosien rahankäytölle. Ehdotuksessa ei ole voitu ottaa huomioon maaliskuussa 2023 julkaistavaa valtiovarainministeriön talousennustetta.