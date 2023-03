Miljardeja ja miljardeja uutta velkaa – ”teidän politiikkanne jäljiltä”

Iltalehden eduskuntavaalien puheenjohtajatentissä kokoomusjohtaja Petteri Orpo osoitti velkakeskustelussa sanansa ”molemmille herroille, tai tovereille”. He olivat vastapäätä istuneet hallituspuolue SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman ja hallituspuolue vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo.

– Muistuttaisin että ainoastaan sillä, että meidän julkinen taloutemme on kunnossa ja ihmisillä on töitä me pystymme pitämään hyvinvointiyhteiskunnasta huolta ja heikommista huolta, Petteri Orpo sanoi.

– Siihen ei ole mitenkään muuten varaa. Ja oikeasti kannattaisi katsoa niitä lukuja: 5,1 miljardia euroa korkokuluja vuonna 2027. Samaa luokkaa kuin koko maanpuolustukseen käytetään.

Valtion velka on pian 30 000 euroa jokaista suomalaista kohti. Valtiovarainministeriön uusin ennuste näyttää vielä huonompaa suuntaa.

– Eli reilusti yli 10 miljardia velkaa (uutta vuotuista lainaa) teidän politiikkanne jäljiltä, seuraavan vaalikauden ajan, jos ei tehdä muutoksia. Eli niitä on pakko tehdä, Orpo linjasi.

– Mutta se tässä näyttää olevan hyvää, kun olen kuunnellut: ei tälle SDP:n johtamalle velkapolitiikalle löydy enää tukijaa muualta kuin sieltä vasemmalta.

– Eli nyt oikeasti aletaan heräämään siihen, että tähän on pakko tulla muutos. Mutta se voi tapahtua vain työllisyyden kautta, todellisten rakenteellisten uudistusten – työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen ja työperäiseen maahanmuuttoon – kautta, jotta me saadaan tästä Suomi nousemaan.

– Ja samaan aikaan pitää kyllä tehdä säästöjä. Ei niitä pääse kukaan karkuun, Petteri Orpo paalutti.

Orpon mukaan ”me haluamme nyt, että kansa äänestää, demokratia puhuu”.

– Vaihtoehtona on jatkaa tällä rahaa on -linjalla, tai sitten otetaan vastuullinen uudistava linja. Joka on oikeasti tapa välittää siitä, että jatkossakin pystytään huolehtimaan suomalaisista.

