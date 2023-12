Miksi Vladimir Putinin tytär opettaa sähköistä äänestystä Afrikalle?

Venäjän johtaja Vladimir Putin yrittää saada Afrikan maita tukemaan Yhdysvaltojen ja Euroopan vastaisia toimiaan. Hän pitää puheita lännen imperialistisista toimintatavoista, kutsuu Afrikan johtajia kokoustamaan kanssaan Pietariin, lupaa kuudelle maalle 200 000 tonnia ilmaista viljaa ja järjestää yksityisarmeijan tukemaan Pohjois-Afrikan sotilashallintoja. Uutena ponnistuksena on tulossa digitalisaatio.

Yli 30 Afrikan maan edustajat on kutsuttu joulukuussa Moskovaan tapaamaan informaatioteknologian asiantuntijoita ja sijoittajia, jotka kertovat, miten käyttää digitaalisia palveluja parantamaan julkisten palvelujen laatua. Projektin käynnistämistä tukee Innopraktika, jota johtaa Putinin nuorin tytär Ekaterina Tihonova.

Käynnistämällä digitaalisia projekteja kyberturvallisuudesta julkisiin palveluihin ja sähköiseen äänestämiseen Moskova pyrkii parantamaan kilpailuasemiaan Kiinaa, Yhdysvaltoja ja EU:ta vastaan Afrikassa. Julkispalvelujen lisäksi Venäjällä on kehitetty väestön digitaalista massavalvontaa ja sähköistä äänestämistä, jolla voidaan neutraloida opposition ehdokkaat ja saavuttaa haluttu äänestystulos. Venäjällä kasvojentunnistusjärjestelmää on otettu käyttöön jo yli 60 alueella, kun vielä kaksi vuotta sitten sitä vasta kokeiltiin viidellä alueella. Tähän käytettyjen videokameroiden määrä on suurin Moskovassa, jossa 216 000 kameraa valvoo 75:tä prosenttia julkisista paikoista ja 90:tä prosenttia asuinalueista.

Suurhyökkäyksen alettua Ukrainaan Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet 30,7 miljardia ruplaa videovalvontaan ja kasvojentunnistusjärjestelmiin.

Sähköistä äänestysjärjestelmää käytettiin ensi kertaa syyskuussa 2019 Moskovan kaupunkiduuman vaaleissa. Käytetyillä kolmella äänestysalueella järjestelmä väitetysti jäätyi, ja tulosten perusteella näillä alueilla hallituksen ehdokkaat saivat suhteellisesti enemmän ääniä kuin muilla alueilla. Järjestelmää käytettiin uudelleen perustuslain kumonneessa kansanäänestyksessä seuraavana vuonna.

Venäjän ensi vuoden presidentinvaaleissa sähköisesti pääsee äänestämään jo ainakin 49 miljoonaa äänestäjää, jossa Kremlin tavoitteena on 70 prosentin äänestysvilkkaus ja vähintään 75 prosentin äänisaalis Putinille, joka olisi hänelle uusi ennätys.