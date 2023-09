Miksi Venäjä murhaa ukrainalaisia silmittömästi? Huippututkijan kylmäävä selitys

Keski- ja Itä-Euroopan historiaan erikoistunut Yalen yliopiston professori ja menestyskirjailija Timothy Snyder yrittää vastata ukrainalaisen Europeiska Pravdan videohaastattelussa kysymykseen siitä, miksi Venäjä tekee kansanmurhaa Ukrainassa.

Hänen mukaansa Venäjän toiminta täyttää kaikki kansanmurhan juridiset määritelmät.

– Olemme historiallisesti poikkeuksellisessa tilanteessa, koska Venäjän viranomaiset myöntävät jatkuvasti, että tämä on heidän tavoitteensa. Venäjän valtion televisio on valtiollinen toimija, ja siellä sanotaan melkein joka päivä jotakin kansanmurhan määritelmän täyttävää, Snyder aloittaa alta kokonaisuudessaan löytyvällä videolla.

Hän jatkaa huomauttaen, että niin entinen presidentti ja pitkäaikainen pääministeri Dmitri Medvedev kuin diktaattori Vladimir Putinkin puhuvat melko säännöllisesti kansanmurhan kieltä. Venäjän johtajien lausunnoissa on toistunut se, ettei Ukrainan valtiota ja kansakuntaa heidän mielestään todellisuudessa ole.

– Hetki sitten hän [Putin] kutsui Ukrainan valtiota mustaksi aukoksi, jonka johtoon länsimaat ovat nimittäneet ”etnisen juutalaisen”, Timothy Snyder päivittelee esimerkkinä.

Hänestä kyse on selvästä tapauksesta. Silmittömän tappamisen ja lasten karkottamisen lisäksi Venäjä on pyrkinyt Snyderin mukaan systemaattisesti tuhoamaan Ukrainan ruokahuollon ja kohdistanut iskuja jopa taiteeseen ja kulttuuriin.

– Ihmiset lännessä karttavat kansanmurha-sanan käyttöä, koska he tietävät, että jos he sanovat sen ääneen, vaatisi tilanne nykyistä enemmän toimia. Silloin heidän olisi kysyttävä itseltään, miksen tehnyt jotakin jo aikaisemmin.

Snyderiltä kysytään haastattelussa, miksi Venäjä valitsi tämän tien.

– Sodan perusperiaate [Moskovan näkökulmasta] on, että Ukrainaa ei ole olemassa, ukrainalaisia ei ole olemassa, ukrainalaista kulttuuria ei ole olemassa. Tämä on se periaate – että Ukrainaa ei oikeasti ole. On vain Venäjä, suuri venäläinen historia, suuri venäläinen kulttuuri.

Historioitsija muistuttaa Venäjän lähteneen sotaan sillä ajatuksella, että Moskovan mielestä väärin ajattelevat tapetaan tai karkotetaan Ukrainasta ja tämän jälkeen kuvitellut ”onnelliset ukrainalaisten talonpoikien massat hyväksyisivät, että he ovat nyt venäläisiä”.

– Tämä oli alkuperäinen ajatus. Mutta mitä tapahtuu, kun paljastuu, ettei tämä olekaan totta? Venäläisten ajatus on, että kaikki tahtovat olla venäläisiä. Sitten ilmenee, ettei tämä pidäkään paikkaansa, ja silloin tuntuu siltä, että on tapettava aina vain enemmän ihmisiä, Timothy Snyder avaa.

– Ensin ajattelet, että vain eliitti on näitä ”ukrainalaisia”, sitten tajuat että ukrainalaisia onkin enemmän ja tämän jälkeen, että onkin olemassa kokonainen ukrainalainen kansakunta, Snyder kertaa venäläisten synkkää logiikkaa.

– On vain tapettava enemmän ja enemmän ihmisiä, jotta päästäisiin aina niihin ukrainalaisiin asti, jotka haluavat olla venäläisiä. Kun teet tätä tarpeeksi kauan, tajuat lopulta, että näitä venäläisiksi haluavia ukrainalaisia ei pahemmin ole. Sitten löydätkin itsesi tekemästä täyttä kansanmurhaa. Tässä pisteessä he [venäläiset] nyt ovat.

Historioitsija muistuttaa, kuinka Moskova puhui jo sodan alussa.

– He sanoivat varsin avoimesti heti alussa, että kyse on kolonialistisesta hankkeesta: ”Tapamme eliitin ja panemme porukan leireille. Tämän jälkeen muu maa seuraa meitä”.

Timothy Snyderin mukaan jo tätä voidaan pitää kansanmurhana.

– Mutta sitten on tapettu vain lisää ja lisää ihmisiä. He puhuvat tästä avoimesti televisiossakin. He aloittivat puhumalla tuhansista tai kymmenistä tuhansista ja nyt todetaan, että ukrainalaisia paljastuikin olevan enemmän ja että meidän on tapettava miljoonia, Snyder sanoo.