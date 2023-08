Miksi tuloverotusta pitää uudistaa?

Tuloverotus on Suomessa tosi kireää. Paljon kireämpää kuin verrokkimaassa Ruotsissa. Suomen yleinen veroaste on Euroopan korkein ja näin ollen maailman korkein.

No miksi kerätään veroja? Me porvarit tai oikeistolaiset keräämme veroja tärkeisiin yhteisiin asioihin, joita on hyvä hoitaa yhteiskunnan vastuulla, kuten esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus sekä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Ongelma vain on se, että olemme antaneet hyvinvointiyhteiskunnan paisua sellaisiin mittasuhteisiin, että emme pysty enää rahoittamaan sitä. Sen takia olemme velka- ja kiristyvän verotuksen kierteessä. Avain muutokseen on uudistaa ja keventää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämä on avain myös verotuksen reippaaseen kevennykseen.

Vasemmistolla on vielä yksi ulottuvuus tuloverotuksessa, eli verotuksen progressiivisuus eli tulontasausjärjestelmä. Sitä en voi millään ymmärtää. Otetaan rahaa toiselta jotta hänen tulonsa eivät ole liian suuret ja annetaan rahat tulonsiirtona jollekin toiselle. Järjestelmä on passivoiva ja haiskahtaa sosialismille. Ollaan aina toisen taskussa.

Minusta tuloverotusta pitää alentaa ensin Ruotsin tasolle eli keskimäärin viisi prosenttia alaspäin, ja sen jälkeen EU-15 maiden tasolle. Nyt rajavero on jo tosi alhaisilla tulotasolla 50 prosenttia. Se näkyy jo siinä, että ihmiset eivät enää halua tehdä ylitöitä, koska se ei kannata. Vapaa-aika on arvokkaampaa. Moni puhuu siitä, että eläkkeellä olevat voisivat palata työelämään osittain. No eihän se kannata, koska rajavero on niin kova.

Minun reseptini on raju. Uudistetaan hyvinvointiyhteiskunta niin, että se käsittää vain välttämättömät yhteiset asiat, muun hoitavat markkinat. Näin voimme alentaa verotusta reippaasti ja ihmiset saavat pitää omat rahansa itse. Nehän ovat ihmisten, ei valtion.

Tuloverotus reippaasti alas sekä korkein rajaveroaste paljon alle 50 prosentin ja yleinen veroaste todella alaspäin. Minun näkemys on, että Suomen tulisi siirtyä tasaveromalliin. Kaikista tuloista maksetaan sama prosentti ja kaikki maksavat, koska kaikki saavat myös hyvinvointiyhteiskunnan hyödyt.