Miksi Suomen rokotuslinja poikkeaa muusta Euroopasta?

Sairaalahoidossa olevien koronapositiivisten potilaiden määrä on noussut viime viikkojen aikana.

Potilaita on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan nyt 1 082, joista kymmenen on tehohoidossa. Määrä on yli kaksinkertaistunut syyskuun alkuun verrattuna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ilmaisee huolensa siitä, että Suomen tämänhetkiset rokotelinjaukset poikkeavat yleiseurooppalaisesta linjasta.

– Samaan aikaan olemme EU:n koronakuolleisuustilastojen kärkisijoilla, Lehtonen tviittaa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan terveet työikäiset aikuiset eivät tule tarvitsemaan enää uusia koronarokotuksia. Lasse Lehtonen huomauttaa, että näkemys poikkeaa useimpien EU-maiden terveysviranomaisten sekä Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n linjasta.

Yhdysvalloissa päivitettyä koronarokotetta suositellaan kaikille yli 5-vuotiaille, Suomessa vain yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville.

HUSin entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen vastaa pitävänsä THL:n nykyistä linjaa perusteltuna.

– Ovatko perusteet oikeat, onkin sitten toinen juttu. Itse pidän benchmarkingia muuhun Eurooppaan hyvänä metodina. On tietysti mahdollista, että Suomessa on koronarokotuksista jotain sellaista tietoa jota muualla ei ole tai sitten ei. Kuolleisuusluvut ovat Suomessa nyt korkeat, Lasse Lehtonen jatkaa.