Miksi Suomen kuolleisuuslukuja vähätellään?

Ihmisgenetiikan professori Tuuli Lappalainen pohtii syitä sille, miksi ylikuolleisuutta Suomessa vähätellään. Hän arvelee, että syy löytyy vuodesta 2021, jolloin kansalaisille luvattiin, ettei koronaviruspandemiasta kannata kantaa enää huolta.

– Tuhannet uhrit paljastavat tämän vakavaksi virhearvioksi tai vähintään huonoksi viestinnäksi, Lappalainen toteaa Twitterissä.

Suomessa kuolleisuus on noussut sen jälkeen, kun koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoitustoimista on luovuttu. Suomessa kuoli vuoden 2022 tammi-marraskuun aikana 4 685 ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Esimerkiksi Väestöliitto on toivonut, että kasvaneista kuolleisuusluvuista tehtäisiin riippumaton selvitys.

Viime vuonna suoraan koronasta johtuvia kuolemia ja kuolemia, jossa korona on ollut myötävaikuttavana tekijänä, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alustavien tietojen mukaan ollut 4 962. Valtaosa menehtyneistä on ollut hyvin iäkkäitä ihmisiä. THL:n arvioiden mukaan ylikuolleisuutta selittää koronaviruksen lisäksi ainakin väestön ikääntyminen.

Lappalaisen mukaan THL ei varoitellut aiheutuvasta kuolleisuudesta, kun viruksen päätettiin antaa levitä ”valtoimenaan” ilman suojatoimia. Hänen mielestään päättäjille ja kansalle ei annettu kunnollisia eväitä keskusteluun ja linjavalintaan.

Lappalaisen tulkinnan mukaan linjaukset eivät herättäneet voimakasta vastustusta, sillä ”kaikkihan halusimme tämän (koronapandemian) olevan ohi”. Hänen mukaansa olisi syytä tarkastella, mitä ”kulisseissa” oikeasti on tapahtunut.

– Onko nykyinen kuolleisuus yllätys? Jos on, niin onko asiantuntijatyö tehty kunnolla? Oliko se odotettua? Jos oli, niin miksi siitä ei kerrottu?, Lappalainen kysyy Twitterissä.

