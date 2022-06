Miksi neljättä rokotetta ei saa? Ministerin mukaan ”tiukka” THL ohjaa

Koronarokotteiden jakelu on herättänyt runsaasti keskustelua viruksen jyllätessä ja taudista kirjattujen kuolemien kasaantuessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoo Twitterissä vaatineensa kolme kuukautta, että neljänsiä rokotteita annettaisiin enemmän.

– Useissa maissa ikäraja on alhaisempi. THL ohjaa rokottamista ja siellä linja on ollut hyvin tiukka, hän jatkaa.

Ministeri kiittelee tasavallan presidentti Sauli Niinistön kannanottoa. Presidentti kummasteli Ilta-Sanomille, miksi rokotteita pantataan. Hän kertoi kysyneensä neljättä rokoteannosta viikkoa ennen sairastumistaan koronatautiin.

– Kolmas oli tuolloin jo vanhentunut. Vastaus oli, että en voi saada. Ei se siihen hätään olisi auttanutkaan, mutta tunnen itseäni nuorempia ihmisiä, kuusikymppisiäkin, jotka kovasti mielellään ottaisivat jo neljännen rokotuksen, Niinistö sanoi.

Presidentti ilmaisi myös huolensa ”valtavan suuresta” koronakuolemien määrästä. Hänen mukaansa siitä kuitenkin vaietaan.

Aki Lindén toteaa olevansa täysin samaa mieltä presidentin kanssa.

– Yhteiskunnan ilmapiiri (media, etujärjestöt, poliitikot jne) muuttui liian nopeasti asentoon ”korona on ohi”, ”ei enää kiinnosta”. Toista mieltä olevat leimattiin ”vanhoiksi rajoittajiksi”, hän sanoo.

Suomi on ollut kevään aikana koronakuolleisuudessa maailman kärkeä. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho totesi torstaina olevansa hänkin samaa mieltä Sauli Niinistön kanssa.

– Varastossa olevat rokotteet eivät auta ketään. Jos asia tehdään liian vaikeaksi, moni tarvitseva jää myös ilman, Laiho tviittasi.

Laiho on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan kanssa asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Erinomaista TP @niinisto haastattelu #korona . Terveysministerinä 100% samaa mieltä. Yhteiskunnan ilmapiiri (media, etujärjestöt, poliitikot jne) muuttui liian nopeasti asentoon ”korona on ohi”, ”ei enää kiinnosta”. Toista mieltä olevat leimattiin ”vanhoiksi rajoittajiksi”.

Erinomaista, että TP @niinisto otti kantaa (IS) #korona tilanteeseen. Olen terveysministerinä vaatinut kolme kuukautta, että neljänsiä rokotteita annettaisiin enemmän, useissa maissa ikäraja on alhaisempi. THL ohjaa rokottamista ja siellä linja on ollut hyvin tiukka.

— Aki Linden (@LindenAki) June 23, 2022