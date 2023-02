”Miksei vientivetoinen liittokohtainen malli toimisi myös Suomessa?”

Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäjohtaja Ilkka Oksala ihmettelee Twitter-viestissään, miksi Ruotsin tapaiset liittokohtaiset palkkamallit eivät voisi toimia myös Suomessa.

Suomessa keskitetyistä palkkaratkaisut eli tuttavallisimmin tupot lopetettiin vuonna 2016. Tilalle kehitettiin Ruotsin mallista kopioitu järjestelmä, jossa tärkeimmät vientiteollisuuden alat määrittelevät sen, kuinka paljon palkkoja voidaan korottaa. Vastaavasti muut alat eivät saisi ylittää näiden alojen palkankorotuksia.

Palkansaajajärjestöt eivät kuitenkaan ole koskaan täysin hyväksyneet järjestelmää.

Oksala huomauttaa, että Ruotsin vuosikymmeniä käytössä ollut malli on merkittävä syy Ruotsin Suomea paremmalle taloudelliselle menestykselle.

– Ruotsissa vientivetoinen liittokohtainen malli on toiminut vuodesta 1997. Miksi se ei toimisi myös Suomessa? Oksala kysyy.

Oksala nostaa esimerkiksi sen, että Ruotsissa palkkaneuvottelujen koordinaatiota tehdään niin työnantajien kuin palkansaajien puolelta. Tähän mennessä Suomessa palkkaneuvottelujen koordinaatiota on harjoittanut kuitenkin vain työnantajapuoli.

Palkkaneuvottelujen koordinaatiolla suojataan Oksalan mukaan neuvottelujen avauskierros.

– Eihän kukaan uskaltaisi jatkossa avata kierrosta, jos avaus muodostuisi kynnysmatoksi muille. Sama on tilanne myös Suomessa avauksen suhteen, Oksala toteaa.

Lopuksi työelämäjohtaja huomauttaa, että Suomessa on nykyisellä TES-kierroksella onnistuttu sopimaan jo 570 000 työntekijän palkoista. Tämän pitäisi toimia pohjana myös muille neuvotteluille.

– Yleinen linja on siis syntynyt ja sitä on viisasta soveltaa myös tämän kierroksen muissa sopimuksissa, Oksala tiivistää.

Ruotsissa vientivetoinen liittokohtainen malli on toiminut vuodesta 1997. Miksi se ei toimisi myös Suomessa? Se on yksi tärkeimmistä syistä Ruotsin menestykselle. Kustannusvaikutus mitoitetaan kansainväliselle kilpailulle alttiin alan toimesta.(1/3) https://t.co/6mQO7nf2zy

Koordinaatiolla, jota Ruotsissa tehdään niin työnantajien kuin myös palkansaajien toimesta, suojataan avaus. Eihän kukaan uskaltaisi jatkossa avata kierrosta, jos avaus muodostuisi kynnysmatoksi muille. Sama on tilanne myös Suomessa avauksen suhteen. (2/3)

Suomessa on tällä tes-kierroksella sovittu palkoista jo 570 000 työntekijän osalta. Yleinen linja on siis syntynyt ja sitä on viisasta soveltaa myös tämän kierroksen muissa sopimuksissa, joita nyt neuvotellaan. (3/3)

— Ilkka Oksala 🇺🇦 (@IlkkaOksala) February 25, 2023