Mikrofoni jäi auki – Vladimir Putin ja Xi Jinping puhuivat eliniän pidennyksestä

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat osallistuneet Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokoukseen Tianjinissa ja seuranneet Kiinan presidentti Xi Jinpingin isännöimää laajaa sotilasparaatia Pekingissä.
Näytöksellä juhlistettiin toisen maailmansodan päättymistä 80 vuotta sitten.
Wall Street Journal -lehden kirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov nostaa esiin erikoisen kohdan Kiinan valtion CCTV-kanavan lähetyksestä. Vladimir Putin ja Xi Jinping kävelivät osana suurempaa seuruetta ja keskustelivat eliniän pidennyksestä elinsiirtojen avulla. Molemmat miehet ovat 72-vuotiaita.
Lähetyksessä kuului, kuinka kääntäjä selosti venäjäksi Xi Jinpingin kommenttia.
– Aiemmin ihmiset harvemmin elivät 70-vuotiaaksi, mutta nykyään 70-vuotias on vain lapsi, Kiinan presidentti sanoi.
Hänen toisella puolellaan käveli Pohjois-Korean diktaattori ja toisella Vladimir Putin, jonka vastaus käännettiin mandariinikiinaksi ja koreaksi.
– Bioteknologian kehityksen myötä ihmisen elimiä voi jatkuvasti siirtää kehoon. Ihmiset voivat olla nuorempia ja nuorempia ja jopa saavuttaa kuolemattomuuden, Putin sanoi.
Xi Jinping nosti esiin ennusteita, joiden mukaan kuluvan vuosisadan aikana voisi saavuttaa 150 vuoden eliniän.
Quite a hot mic moment on CCTV in Beijing today as Putin and Xi, both 72 years old, are caught casually talking about living to 150 and maybe forever thanks to organ transplants. (As picked up by Bloomberg.) pic.twitter.com/kC4VTRaobq
