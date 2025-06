Mikään Venäjän alue ei ole turvassa – ”vainoharhaisuus syvenee”

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n iskut venäläisiin lentotukikohtiin heikensivät merkittävästi Venäjän kykyä hyökätä Ukrainaan. Näin arvioi Viron puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalev Stoicescu Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Iskut osoittivat hänen mukaansa sen, että Ukrainan voimat eivät ole suinkaan hiipumassa, vaan se pystyy toteuttamaan yhä laajamittaisempia ja tehokkaampia hyökkäyksiä syvällä Venäjällä.

– Venäjä on erittäin haavoittuvainen. Se on entistä haavoittuneempi, jonka takia sodan jatkaminen ei välttämättä ole hyökkääjän etujen mukaista. Toinen asia on se, miten he tämän ymmärtävät ja miten se vaikuttaa heidän motivaatioonsa jatkaa sotaa tai lopettaa se, Kalev Stoicescu kirjoittaa.

Isku heijastuu hänen mukaansa myös venäläiseen yhteiskuntaan.

– Vainoharhaisuus syvenee Venäjällä, joka on jo valmiiksi erittäin kontrolloitu valtio ja yhteiskunta. Ainakaan lähitulevaisuudessa yksikään kuljetusautoilija ei siellä uskalla kuljettaa yhtäkään konttia tai vastaavaa. Turvallisuudentunne on heikentynyt, mikään Venäjän alue ei enää tunnu olevan Ukrainan iskujen ulottumattomissa – ei edes Siperiassa.

Kalev Stoicescu muistuttaa, että lentotukikohtien ja pommittajien lisäksi Venäjän kuljetus- ja infrastruktuurisektori on viime aikoina ottanut osumaa.

– Älkäämme unohtako, että hiljattain romahti rautatiesiltoja Venäjän alueilla, jotka ympäröivät Ukrainaa.

Tämä kehitys jatkuu, eikä se ole hyvä uutinen hyökkääjän taloudelle, joka valtavan maanpinta-alansa vuoksi on erittäin riippuvainen rautateistä, maanteistä, silloista ja muusta infrastruktuurista, jota Ukraina järjestelmällisesti tuhoaa.

Venäjän turvallisuuspalvelut osoittivat Kalev Stoicescun mukaan kyvyttömyytensä estää pitkään valmistellun ja monessa paikassa toteutetun hyökkäyksen.

– Käytännössä aivan heidän nenänsä edessä – eikä heillä ollut kykyä edes aavistaa hyökkäystä, puhumattakaan sen estämisestä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:ta hän kehuu ”uskomattoman kyvykkääksi organisaatioksi”.

– SBU todisti vakuuttavasti ja käytännössä, ei pelkästään teoreettisesti, että Venäjää on mahdollista haavoittaa vakavasti edullisin keinoin ja ilmeisesti varsin pienellä operaatiobudjetilla (verrattuna saavutettuun vaikutukseen), hän kirjoittaa.