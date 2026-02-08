Mika Kari torppaa IL:ssä Erkki Tuomiojan hävittäjäpuheet

SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen Mika Kari ottaa Iltalehdessä kantaa Erkki Tuomiojan näkemykseen siitä, että Yhdysvaltain kanssa tehdyt hävittäjähankinnat pitäisi pyrkiä perumaan.

Kari ei ole samoilla linjoilla Tuomiojan kanssa eikä pidä F-35-hävittäjien hankkimisen perumista mahdollisena.

– En näe edes mahdolliseksi, saati tarpeelliseksi alkaa laajemmin pohdiskella tällaista mahdollisuutta, kari sanoo.

Kari muistuttaa, että asia on päätetty ja koneita valmistetaan jo. Sopimusten purkaminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.

– Sen jälkeen jäisi ilmaan se kaikkein tärkein kysymys, että mitä Suomi laittaisi taivaalle oman ilmapuolustuksensa keskeiseksi hävittäjäkalustoksi.

Hän painottaa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa rakennetaan pitkällä linjalla ja harkitusti.

Eduskunta huomioi aikoinaan myös HX-hankkeeseen eli hävittäjähankintaan liittyvät riskit. Hanke käynnistyi jo kymmenkunta vuotta sitten.

– Elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa, jossa eri konekaluston materiaalitkin valmistetaan usein monissa maissa. Esimerkiksi ohjelmistopäivityksissä syntyy riippuvuuksia eri maista, Kari sanoo.

– Kun eri yhteisöt nostavat esiin esimerkiksi tällaiset kill switch -kytkimet, että joku maa voisi poliittisen tilanteen muututtua estää hävittäjien suorituskyvyn käyttämisen, niin tällaisesta ei ole olemassa mitään näyttöä, hän lisää.

F-35 edustaa Karin mukaan hävittäjäteknologian terävintä kärkeä.

– Monilla EU- ja Nato-mailla ja koko Euroopan ilmasuorituskyvyn keihäänkärkenä tulevina vuosikymmeninä on F-35, EU:n ulkopuolellakin kuten Isolla-Britannialla. Tämän lisäksi F-35 on Suomelle iso teollinen yhteistyöhanke. F-35 tuo lisää työllisyyttä ja myös huoltovarmuutta oman konekaluston ylläpidon takia.

Tuomiojan näkemys ei hänestä ole realistinen tai tarkoituksenmukainen, vaikka hän tietääkin, että Tuomioja tuntee HX-hankkeen ja siihen liittyvät selvitykset hyvin.

– Tärkeintä on, että varmistamme Suomelle parhaan mahdollisen ja saatavilla olevan suorituskyvyn maamme puolustamiseen ja ennalta estävän kyvyn rakentamiseen suvereniteettimme ja rauhan turvaamiseksi, Kari linjaa.