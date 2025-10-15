Mikä ihmeen ”varjovälikysymys”? Sofia Virta vastaa

Vihreät kertoi jättäneensä tänään keskiviikkona ”varjovälikysymyksen” hallitukselle. Samaan aikaan eduskunnan täysistunnossa keskustellaan keskustan ja Liike Nytin varsinaisesta välikysymyksestä ”suurtyöttömyydestä”.

Varjovälikysymys ei ole mikään oikea välikysymys, jolla pyritään kaatamaan hallitusta.

Mistä tässä on kyse, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta?

– Meillä eivät kansanedustajat riitä siihen, että voisimme jättää välikysymyksen yksin (tähän vaaditaan vähintään 20 kansanedustajaa). Valitettavasti keskustan suunnasta ei oltu halukkaita yhteistyöhön, vaikka olisimme olleet hyvin samaa mieltä välikysymyksen sisällöstä. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Ymmärrän toki, että he haluavat tässä profiloitua.

Onko tämä sitten vihreiden oma julkisuuskikka?

– Tämä on meidän keinomme osoittaa, että näemme saman ongelman ja tämä on vahvempi toimi kuin pelkkä kirjallinen kysymys. Toivoisin toki, että oppositio pyrkisi aina ensisijaisesti tekemään näissä välikysymyksissä yhteistyötä. Jos meillä olisi 20 kansanedustajaa, jättäisimme ilman muuta samasta aiheesta oman välikysymyksen.

– En ole huomannut, että muut puolueet olisivat tehneet varjovälikysymyksiä. Meillä tämä on toinen kerta tällä vaalikaudella. Vastaava lähtotilanne on myös vasemmistoliitolla siinä, että hekään eivät pysty kokonsa puolesta tekemään yksin välikysymystä.

Onko muista puolueista ollut halukkuutta liittyä teidän varjovälikysymyksiinne?

– Käsitykseni mukaan tästä ei ole käyty edes keskustelua.

Voiko tästä termistä ”varjovälikysymys” syntyä julkisuudessa väärinkäsitys ihmisille, jotka eivät seuraa niin tarkasti politiikkaa? Kyse on lähinnä tiedotteesta?

– Toivon, että tämä termi rinnastuu lähinnä varjobudjetteihin, joita me oppositiopuolueet teemme. Käytännössä kyse on siis oman vaihtoehdon esittämisestä. Harmittaa, ettei meillä ole riittävästi muskeleita sen 20 kansanedustajan kautta välikysymyksen tekemiseen. Tämä on samalla viesti keskustan ja Liike Nytin suuntaan, että meillä olisi ollut valmiutta löytää hyvin samankaltainen sisältö.

Onko tällä varjovälikysymyksellä mitään käytännön merkitystä? Luettelette tiedotteessa pitkän listan kysymyksiä hallitukselle, mutta sen ei tarvitse vastata niihin?

– Olemme jättäneet tästä myös virallisesti kirjallisen kysymyksen eli haemme tätä kautta ministeriöltä vastaukset. Olen siinä ensimmäisenä allekirjoittajana.

Entä seuraavan kerran, jos oppositiosta tulee välikysymys vielä tällä vaalikaudella. Aiotteko jättää taas varjovälikysymyksen?

– Toivomme, että voimme olla välikysymyksessä mukana, jos olemme asiasta samaa mieltä.

Vihreät jätti ensimmäisen varjovälikysymyksensä viime toukokuussa, jolloin keskusta, SDP ja Liike Nyt päättivät jättää välikysymyksen julkisen talouden tilasta ilman vihreitä. Ryhmäjohtaja Oras Tynkkysen mukaan kyse oli tuolloinkin keskustan vastustuksesta. Tynkkynen vahvistaa myös Verkkouutisille, ettei vihreät ole aiemmilla vaalikausilla tehnyt ”varjovälikysymyksiä”. Kyse on siis uudesta viestinnällisestä strategiasta.