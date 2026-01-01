Mika Aaltola: Varjolaivasto on siirtynyt hybridisodan eturintamaan

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) arvioi julkaisussaan X-viestipalvelussa, että Venäjän varjolaivasto on siirtynyt taloudellisesta varjosta hybridisodan eturintamaan.
Aaltolan mukaan alukset on yhdistetty todistetusti kriittisen infrastruktuurin vaurioittamiseen.
– Alukset on kytketty todistetusti kriittisen infrastruktuurin vaurioittamiseen, ja ne toimivat todennäköisesti droonien lähetysalustoina Euroopan rannikoilla, Aaltola sanoo.
– Kyse on järjestelmällisestä sabotaasista, hän lisää.
Viranomaiset ovat ottaneet haltuun Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilaavan Fitburg-aluksen, jota epäillään Suomenlahdella 31.12.2025 tapahtuneen Elisan merikaapelin vaurioittamisesta.
Alusta ollaan paraikaa tarkastamassa ja poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä.
