Rajavartiolaitoksen helikopteri saattaa Fitburg alusta Suomenlahdella 31. joulukuuta 2025. HANDOUT / RAJAVARTIOLAITOS

Mika Aaltola: Varjolaivasto on siirtynyt hybridisodan eturintamaan

Europarlamentaarikon mukaan kyse on järjestelmällisestä sabotaasista.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) arvioi julkaisussaan X-viestipalvelussa, että Venäjän varjolaivasto on siirtynyt taloudellisesta varjosta hybridisodan eturintamaan.

Aaltolan mukaan alukset on yhdistetty todistetusti kriittisen infrastruktuurin vaurioittamiseen.

– Alukset on kytketty todistetusti kriittisen infrastruktuurin vaurioittamiseen, ja ne toimivat todennäköisesti droonien lähetysalustoina Euroopan rannikoilla, Aaltola sanoo.

– Kyse on järjestelmällisestä sabotaasista, hän lisää.

Viranomaiset ovat ottaneet haltuun Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilaavan Fitburg-aluksen, jota epäillään Suomenlahdella 31.12.2025 tapahtuneen Elisan merikaapelin vaurioittamisesta.

Alusta ollaan paraikaa tarkastamassa ja poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä.

