Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kolme Venäjän MiG-31-hävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa Suomenlahdella perjantaina. AFP / LEHTIKUVA / FORSVARSMAKTEN

Mika Aaltola: Venäjän ”testivälineet” on torjuttava sotilaallisesti

  • Julkaistu 20.09.2025 | 08:51
  • Päivitetty 20.09.2025 | 08:51
  • Venäjä
Mepin mukaan Venäjä pyrkii nyt järjestelmällisesti horjuttamaan Natoa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomalaismeppi Mika Aaltola (kok./EPP) varoittaa, että Venäjä pyrkii nyt järjestelmällisesti testaamaan Naton yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Aaltola kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Venäjä on viime päivinä lisännyt painetta Naton itäisellä reunalla muun muassa drooni-iskuilla Puolassa ja Romaniassa sekä loukkaamalla Viron ilmatilaa MiG-31-hävittäjillä, Aaltola muistuttaa.

– Perusviesti: olemme normalisoimassa aggressiota itäisellä selustalla ja paineistamassa Ukrainan tukijoita. Nato reagoi, mutta alireagointi johtaa eskalaatioon, Aaltola kirjoittaa X:ssä.

Aaltolan mukaan Venäjän toiminnan pääviesti on poliittinen ja kohdistuu ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja presidentti Donald Trumpiin. Pyrkimyksenä on viestiä Ukrainan välityksen epäonnistuneen.

– Venäjän vaatimuslista koskee Yhdysvaltoja itseään, sen läsnäoloa koko itäisellä alueella. Viesti on selvä: vetäydy tai eskaloimme. Hintaa nostetaan. Kreml lukee, että Trump on painostettavissa, Aaltola sanoo.

Aaltola katsoo, että Venäjä pyrkii luomaan itselleen suotuisamman neuvotteluasetelman uhmaamalla suoraan Yhdysvaltoja ja Natoa.

– Röyhkeys on strategiaa ja se on vasta alussa. On tärkeää iskeä takaisin taloudellisesti siellä, missä Venäjä on heikko (energiakauppa) ja samalla torjuttava sotilaallisesti sen ”testivälineet”, Aaltola toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)