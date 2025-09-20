Mika Aaltola: Venäjän ”testivälineet” on torjuttava sotilaallisesti

Suomalaismeppi Mika Aaltola (kok./EPP) varoittaa, että Venäjä pyrkii nyt järjestelmällisesti testaamaan Naton yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Aaltola kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Venäjä on viime päivinä lisännyt painetta Naton itäisellä reunalla muun muassa drooni-iskuilla Puolassa ja Romaniassa sekä loukkaamalla Viron ilmatilaa MiG-31-hävittäjillä, Aaltola muistuttaa.

– Perusviesti: olemme normalisoimassa aggressiota itäisellä selustalla ja paineistamassa Ukrainan tukijoita. Nato reagoi, mutta alireagointi johtaa eskalaatioon, Aaltola kirjoittaa X:ssä.

Aaltolan mukaan Venäjän toiminnan pääviesti on poliittinen ja kohdistuu ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja presidentti Donald Trumpiin. Pyrkimyksenä on viestiä Ukrainan välityksen epäonnistuneen.

– Venäjän vaatimuslista koskee Yhdysvaltoja itseään, sen läsnäoloa koko itäisellä alueella. Viesti on selvä: vetäydy tai eskaloimme. Hintaa nostetaan. Kreml lukee, että Trump on painostettavissa, Aaltola sanoo.

Aaltola katsoo, että Venäjä pyrkii luomaan itselleen suotuisamman neuvotteluasetelman uhmaamalla suoraan Yhdysvaltoja ja Natoa.

– Röyhkeys on strategiaa ja se on vasta alussa. On tärkeää iskeä takaisin taloudellisesti siellä, missä Venäjä on heikko (energiakauppa) ja samalla torjuttava sotilaallisesti sen ”testivälineet”, Aaltola toteaa.

