Mika Aaltola tyrmää neuvottelut: Tappaminen Euroopassa jatkuu

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) ei elättele toivoa siitä, että länsi onnistuisi pysäyttämään Venäjän hyökkäyssodan neuvotteluiden kautta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa järjestää tapaamisen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa lähiaikoina.

– Trumpin aikana Venäjän sota on muuttunut entistä häikäilemättömämmäksi ja Venäjän liittolaisten tuki yhä avoimemmaksi. Keinovalikoima nyt? Tapaaminen Putinin kanssa. Se ikävä kyllä ei tuo muuta, kuin kunniaa Putinille liittolaisten silmissä, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Tappaminen Euroopassa jatkuu.

Aaltola jakoi päivityksen ohella viestipalvelu X:ssä pylväskaavion, joka näyttää Venäjän kuukausittaisten lennokkihyökkäysten määrän. Iskujen määrä kääntyi kasvuun vuoden 2024 viimeisellä puoliskolla.

Donald Trumpin astuttua valtaan iskujen määrä on jatkanut kasvuaan entisestään. Iskujen määrä on kaksinkertaistunut verrattuna Trumpin kautta edeltäneeseen aikaan.

Trump uhannut asettaa Venäjälle entistä voimakkaampia pakotteita, mikäli Putin ei lopeta hyökkäyssotaa. Yhdysvaltojen asettama aikaraja umpeutuu tänään.

Trump ei kuitenkaan suostunut kysyttäessä kertomaan, asetetaanko Venäjälle pakotteita aikarajan umpeuduttua vaiko ei.

– Aikataulut on nähtävästi tehty joustamaan. Mitään ei saavuteta neuvottelemalla paatuneen Putinin kanssa. Mutta heikko länsi haluaa takertua tähän toivoon, Aaltola kommentoi Trumpin lausuntoa.

