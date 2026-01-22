Verkkouutiset

Rautatieasema ilmaiskun jäljiltä Fastivin kaupungissa, Kiovan alueella 6. joulukuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / SERHII OKUNEV

Mika Aaltola: Turhautunut Venäjä on jumissa rintamalla

  • Julkaistu 22.01.2026 | 15:48
  • Päivitetty 22.01.2026 | 15:49
  • Sota Ukrainassa
Europarlamentaarikon mukaan Kreml ei voita sotaa iskemällä siviileihin.
Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP.) kiinnittää huomiota Venäjän joukkojen hitaaseen etenemiseen Ukrainassa.

– Venäjä ei etene rintamalla. Harmissaan siitä, se pyrkii tappamaan siviilejä pakkaseen. Sen haasteet alkavat kasaantua kevään tullessa myös rintamalla. Aloite saattaa kääntyä Ukrainalle. Ei Venäjä ole sotaa voittamassa iskemällä siviileihin, hän sanoo X-palvelussa viitaten Ukrainan kaupunkeihin kohdistettuihin ohjus- ja lennokki-iskuihin.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan rintamalla on käyty viimeisen vuorokauden aikana 154 taisteluyhteenottoa. Hyökkääjä on edelleen aktiivisin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla.

Venäläiset menettivät muun muassa 1 070 sotilasta, yhdeksän panssarivaunua, 53 tykistöjärjestelmää ja kolme ilmapuolustusjärjestelmää.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Zaporižžjan alueen länsiosassa. Venäläiset joukot etenivät Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella ja Länsi-Zaporižžjan alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Uusimmat
