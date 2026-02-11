Mika Aaltola: Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa”?

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP.) mukaan Eurooppa ei tarvitse omaa Venäjä-lähettilästä.

Keskustelu neuvotteluyhteyden avaamisesta Kremliin ja EU:n Venäjän-erityislähettilään nimeämisestä on virinnyt, kun Euroopassa on pohdittu miten päästä paremmin pöytään Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluissa. USA-vetoisissa neuvotteluissa Euroopan on pelätty jäävän sivurooliin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Venäjän ”rauhantahto” pähkinänkuoressa: Vaadi Ukrainan antautumista. Osta aikaa joukkojen ryhmittelyyn. Syytä Ukrainaa/Eurooppaa sodan jatkumisesta, Mika Aaltola toteaa X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

-Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa” lietsomaan Euroopan omaa rauhanlähettilästä? Ei, hän jatkaa.

Aaltolan mukaan erityislähettilään ”ainoa käsi pelattavaksi” olisi luopuminen Euroopan tuesta Ukrainalle ja sanktioista.

– Ainoa rauhan ele, joka toimii, on pelotteen hyvin nopea vahvistaminen sekä Ukrainan tuen jatkaminen, Aaltola sanoo.

Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa” lietsomaan Euroopan omaa rauhanlähettilästä? Ei.



Hänen ainoa käsi pelattavaksi olisi luopuminen Euroopan tuesta Ukrainalle ja sanktioista.



Ainoa rauhanele, joka toimii on pelotteen hyvin nopea vahvistaminen sekä Ukrainan tuen jatkaminen https://t.co/t5rxU9axfs — Mika Aaltola (@MikaAaltola) February 11, 2026