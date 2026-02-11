Mika Aaltola: Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa”?

Verkkouutiset

OP:n verkkopalveluissa jälleen ongelmia
Meppi pohtii, mikä EU:n Venäjä-erityislähettilään rooli olisi.
Venäjän ilmaiskun jälkiä Donetskin Kramatorskissa 8. helmikuuta. AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA
Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP.) mukaan Eurooppa ei tarvitse omaa Venäjä-lähettilästä.

Keskustelu neuvotteluyhteyden avaamisesta Kremliin ja EU:n Venäjän-erityislähettilään nimeämisestä on virinnyt, kun Euroopassa on pohdittu miten päästä paremmin pöytään Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluissa. USA-vetoisissa neuvotteluissa Euroopan on pelätty jäävän sivurooliin.

– Venäjän ”rauhantahto” pähkinänkuoressa: Vaadi Ukrainan antautumista. Osta aikaa joukkojen ryhmittelyyn. Syytä Ukrainaa/Eurooppaa sodan jatkumisesta, Mika Aaltola toteaa X:ssä.

-Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa” lietsomaan Euroopan omaa rauhanlähettilästä? Ei, hän jatkaa.

Aaltolan mukaan erityislähettilään ”ainoa käsi pelattavaksi” olisi luopuminen Euroopan tuesta Ukrainalle ja sanktioista.

– Ainoa rauhan ele, joka toimii, on pelotteen hyvin nopea vahvistaminen sekä Ukrainan tuen jatkaminen, Aaltola sanoo.

