Mika Aaltola: Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa”?

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP.) mukaan Eurooppa ei tarvitse omaa Venäjä-lähettilästä.
Keskustelu neuvotteluyhteyden avaamisesta Kremliin ja EU:n Venäjän-erityislähettilään nimeämisestä on virinnyt, kun Euroopassa on pohdittu miten päästä paremmin pöytään Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluissa. USA-vetoisissa neuvotteluissa Euroopan on pelätty jäävän sivurooliin.
– Venäjän ”rauhantahto” pähkinänkuoressa: Vaadi Ukrainan antautumista. Osta aikaa joukkojen ryhmittelyyn. Syytä Ukrainaa/Eurooppaa sodan jatkumisesta, Mika Aaltola toteaa X:ssä.
-Tarvitaanko tätä ”rauhantahtoa” lietsomaan Euroopan omaa rauhanlähettilästä? Ei, hän jatkaa.
Aaltolan mukaan erityislähettilään ”ainoa käsi pelattavaksi” olisi luopuminen Euroopan tuesta Ukrainalle ja sanktioista.
– Ainoa rauhan ele, joka toimii, on pelotteen hyvin nopea vahvistaminen sekä Ukrainan tuen jatkaminen, Aaltola sanoo.