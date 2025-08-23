Verkkouutiset

Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon. Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Mika Aaltola: Suomellekin tärkeää tiedustelua ajetaan poliittisista syistä alas

  • Julkaistu 23.08.2025 | 14:42
  • Päivitetty 23.08.2025 | 16:01
  • Tiedustelu
Europarlamentaarikon mukaan palomuuria tiedusteluarvioiden ja politiikan välille ei enää ole.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) ottaa kantaa julkaisussaan X-viestipalvelussa tiedustelutiedon politisoitumiseen.

– Surullista, kun Suomellekin tärkeää maan tiedustelua ajetaan poliittisista syistä alas. Politrukit ovat päässeet valtaan, ja mitään palomuuria tiedusteluarvioiden ja politiikan välille ei enää ole.

Aaltola viittaa erityisesti yhdysvaltalaisen kenraaliluutnantti Jeffrey Krusen erottamiseen, joka perustui hänen laatimaansa alustavaan arvioon Yhdysvaltojen kesäkuisesta iskusta Iranin ydinlaitoksiin. Arvion mukaan iskut hidastivat Iranin ydinohjelmaa vain muutamilla kuukausilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt raportin arviot ja uhannut oikeustoimilla raportista vastuussa olevia tahoja.

Aaltola on jakanut julkaisunsa yhteydessä puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-ahon julkaisun.

Ohra-ahon mukaan Krusen erottaminen on toinen lyhyen ajan sisällä toteutettu vaihdos Yhdysvaltain sotilastiedustelun ylimmässä johdossa.

– Aiemmin keväällä kansallisen turvallisuusviraston (NSA) pääjohtaja, kenraali Timothy D. Haugh, vapautettiin tehtävästään sen jälkeen, kun MAGA-aktivisti Laura Loomer oli tehnyt hänestä valituksen Trumpille.

Ohra-Aho huomauttaa, että Nato-liittolaisille Yhdysvaltain tiedustelun toimintatavat ovat merkityksellisiä.

– Liittolaisten päätöksenteko nojaa usein amerikkalaisiin tiedusteluarvioihin, ja jos niiden sisältö muuttuu poliittisen ohjauksen seurauksena, voi vaikutus ulottua myös yhteisiin operaatioihin ja uhka-arvioihin.

