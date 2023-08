Mika Aaltola nousi toiseksi MT:n presidenttigallupissa

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola nousi toiseksi Maaseudun Tulevaisuuden presidenttigallupissa. Aaltolaa kannatti 15,6 prosenttia vastaajista.

Aaltolan kannatus on noussut edellisestä, huhtikuussa julkaistusta gallupista 5,2 prosenttiyksikköä. Nyt julkaistu gallup on toteutettu Aaltolan ehdokkuuden julkistamisen jälkeen.

Suosituin seuraavaksi presidentiksi kyselyssä on Pekka Haavisto (vihr.). Häntä kannattaa tällä hetkellä 27,4 prosenttia suomalaisista. Kolmannella sijalla on Olli Rehn (kesk.) 11,1 prosentin kannatuksella.

Presidenttigallupin kärkikolmikko on pysynyt samana kuin huhtikuun kyselyssä. Merkittävin muutos huhtikuun tuloksiin nähden on se, että Aaltolan kannatus on ohittanut Rehnin kannatuksen.

Sekä Aaltola, Haavisto että Rehn ovat ilmoittaneet pyrkivänsä presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Kyselyn on toteuttanut MT:n toimeksiannosta Kantar Agri. Kyselyn otos on 1 101 ihmistä ja se on toteutettu aikavälillä 4.–9. elokuuta 2023. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.