Mika Aaltola kiteyttää Ukrainan sodan mukana tulleet positiiviset asiat

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on julkaissut noin viiden minuutin mittaisen videon viestipalvelu X:ssä, jossa hän puhuu Ukrainan sodan mukana tulleista positiivisista asioista. Samalla hän kiteyttää asiat videonsa kommentteihin.

– Sodan synkkyydestä on puhuttu paljon. On totta, että Venäjä pyrkii muuttamaan koko Ukrainan sotatantereeksi ja etenemään NATO-haastamisessa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet positiivisemmat kehityskulut, Aaltola aloittaa.

Sveitsissä on tarkoitus järjestää kesällä laaja rauhankokous, joka perustuu oikeudenmukaiseen rauhanmalliin. Malli on Ukrainan ehdottama. Venäjä ei ensivaiheessa kokoukseen osallistu.

– Muiden keskeisten maiden mukaan saaminen on ensiarvoista, Aaltola toteaa.

Sveitsin rauhankokouksen lisäksi kesällä järjestetään Naton Washingtonin huippukokous, jossa Ukraina odottaa askelia Nato-integroinnin suhteen. Ne ovat Aaltolan mukaan oleellinen osa rauhansuunnitelmaa.

– Yhdysvaltojen kongressin Ukraina-avun jumi on todennäköisesti saatu siihen mennessä ratkaistua, Aaltola sanoo.

Aaltola sanoo myös, että Ranskan presidentti Emmanuel Macronin avaus joukoista ja nyt laajemmat aseiden toimitukset Ukrainaan ovat positiivisia merkkejä. Aaltolan mukaan länsi on kahdessa vuodessa paremmin varustautunut. Tämä kehityssuunta luo painetta Venäjälle.

– Asiat eivät ole lohduttoman synkät. Nyt hyvä edetä Euroopan sotatalouden kehittämisessä, transatlantisen yhtenäisyyden säilyttämisessä sekä rauhanprosessissa, jossa luodaan sodan jälkeistä järjestystä, Aaltola päättää.

1. Venäjän Ukrainan sodan loppupelin synkkyydestä on puhuttu paljon. On totta, että Venäjä pyrkii muuttamaan koko Ukrainan sotatantereeksi ja etenemään NATO-haastamisessa. Vähemmälle huomiolle on nyt jääneet positiivisemmat kehityskulut. pic.twitter.com/5K4gDWSGo6

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) April 1, 2024