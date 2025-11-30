Mika Aaltola: Euroopan portteja avataan Venäjälle

Kokoomuksen europarlamentaarkko Mika Aaltola näkee suuria riskejä tilanteessa, jossa Ukrainan ja Venäjän välinen rauhansuunnitelma hyväksyttäisiin sen nykymuodossa.

Aaltola kirjoittaa blogissaan, että Euroopan portteja ollaan nyt avaamassa Venäjälle sisältäpäin. Hänen mukaansa Yhdysvaltain hahmotelma rauhansuunnitelmaksi Ukrainassa täyttää Venäjän keskeiset strategiset tavoitteet, kuten Naton avoimen ovien politiikan lopettamisen, Ukrainan Nato-jäsenyyden estämisen, Yhdysvaltain Euroopassa sijaitsevien joukkojen vähentämisen ja Yhdysvaltain ja Venäjän välisen turvallisuusmekanismin luomisen Euroopan ylle.

– Eurooppa jätetään ulkopuolelle, koska Washington olettaa, että seinälle kirjoitettu teksti on ollut näkyvissä jo pitkään. Juuri eurooppalainen epäusko estää meitä näkemästä sitä, Aaltola pohtii.

Aaltolan mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto tasapainoilee republikaanien sisäisten ryhmittymien, kongressin rajoitteiden ja sellaisten pitkäaikaisten ulkopoliittisten suuntausten välillä, jotka ovat osin myötämielisiä Venäjälle. Tämän lopputuloksena on suunnitelma, joka lähentelee käytännössä antautumista Ukrainan näkökulmasta.

– Kuten vanha suomalainen sanonta kuuluu: Voi poikani jos tietäisit, kuinka vähällä viisaudella tätä maailmaa hallitaan, europarlamentaarikko tiivistää.

– Tykeillä käyty sota uhkaa päättyä allekirjoitukseen, mutta Moskovan ehdoilla. Se tekee Naton pelotteen ontoksi sen ainoalle todelliselle vastustajalle. Euroopan portteja avataan hitaasti, harkiten. Meidän ei pitäisi väistää tätä tosiasiaa vain siksi, että selitykset tuntuvat lohdullisilta.

Mika Aaltola painottaa, että nyt Euroopan tulee olla valmis vastaamaan uskottavasti Yhdysvaltain aloitteeseen ja on kyettävä esittämään oma vaihtoehto.

– Jos Amerikka astuu taakse, Eurooppa ei voi astua sivuun, kun Venäjä astuu eteen.